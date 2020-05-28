Цены на акции крупнейших мировых компаний при IPO стартуют от 16 долларов, — эксперты рынка

Деньги

IPO остается одним из лучших инструментов привлечения финансирования

ІРО — первая публичная продажа акций частной компании в форме продажи депозитарных расписок на акции, которая осуществляется для привлечения дополнительного акционерного (спекулятивного и долгосрочного) капитала как от частных инвесторов, так и от институциональных (больших банков и компаний). Частные инвесторы становятся акционерами IPO-компании, и теперь все результаты и решения топ-менеджмента компании будут также влиять на цену акций эмитента.

«IPO остается одним из лучших инструментов привлечения финансирования. Венчурные бизнесмены, которые инвестируют на ранних этапах развития стартапов, зарабатывают в десятки, а иногда в сотни раз больше вложенных ранее средств», — прокомментировал инвестиционный аналитик «Фридом Финанс Украина» Степан Джус.

По его словам, процесс IPO интересен как уже существующим инвесторам компании-эмитента, так и сторонним инвесторам, которые хотят стать акционерами и получать прибыль компании в качестве позитивной разницы цен на акции и будущих дивидендов от чистой прибыли эмитента.

При этом эксперты призывают помнить о рисках, связанных с инвестициями в IPO, поскольку не все компании дают хорошую прибыльность (26 компаний (27,95%) показали снижение цен акций в локап-периоде в среднем на -24%, а 30 эмитентов (32,25%) сейчас находятся в отрицательной зоне по цене в среднем на -46%).

Эксперты также отметили, что перспективными вложениями, особенно популярными среди инвесторов на волне коронавируса, стали американские фармацевтические компании: «В связи с объявлением глобальной пандемии рынки упали на -37% с 21 февраля 2020 г., что привело к „карантинному кризису“ экономик мира, но уже 23 марта конгресс США выделил финансирование на покрытие корпоративных долгов, компенсации и восстановление экономики, что дало свои результаты, поскольку рынок с того времени снова вырос на +34,7% (по состоянию на 21.05.2020)».

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин планирует израсходовать все 500 миллиардов долларов на вирусный кредитный фонд.

«Фридом Финанс Украина» и ее клиенты-инвесторы в 2020 году поучаствовали в 7 ІРО (Schrodinger Inc (SDGR), Beam Therapeutics Inc (BEAM), PPD Inc (PPD), Revolution Medicines (RVMD), Passage BIO (PASG), ORIC Pharmaceuticals (ORIC), Lyra Therapeutics (LYRA)), из них все показывали доходность выше 10% вплоть до 70% в первый день торгов и от -4% до +286% по состоянию на сейчас (более 3 месяцев), средняя доходность до локап-периода +63%. 5 из 7 компаний-эмитентов — это фармацевтические компании, которые сейчас, на волне карантина и борьбы с вирусами, пользуются популярностью среди инвесторов. Цена акций каждой компании варьируется от $ 16 до $ 27 за акцию, что доступно для среднестатистического инвестора", — прокомментировал Степан Джус.

Эксперты рынка привели примеры нескольких IPO, которые они считают наиболее перспективными:

Warner Music Group (TBA) — объявила о самой большой квартальной выручке за 16 лет — $ 1,256 млрд, чистая прибыль составила $ 122 млн. Vroom Inc (VRM) — платформа для покупки и продажи автомобилей (аналог знакомых нам avto.ria.ua и rst.ua). Сам рынок подержанных авто вырос с $ 693 млрд в 2015-м до $ 841 млрд в 2019-м. ZoomInfo Technologies Inc., платформа бизнес-аналитики, принадлежащая частным инвестиционным компаниям, планирует обнародовать IPO уже в июне, что может стать одним из первых технологических списков с начала пандемии коронавируса, по словам людей, знающих об этом.

Справка ООО «Фридом Финанс Украина» входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Компания входит в топ-5 торговцев на фондовом рынке Украины, имеет 12 филиалов, штат — более 100 человек.

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