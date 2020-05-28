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Украина

И снова гуляем: в июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

19:00 28 мая 2020
девушка на пикнике
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Украинцы, пересидевшие карантин, в июне из-за праздников получат еще и бонус в виде дополнительных выходных — в начале месяца и в конце. Это связано с празднованием Дня святой Троицы (7 июня) и Дня Конституции (28 июня).

Законом Украины «О труде» установлен календарь государственных праздников:

1 января — Новый год;

7 января и 25 декабря — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы);

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

Выходными являются в том числе и религиозные праздники: 7 января и 25 декабря — Рождество Христово; один день (воскресенье) — Пасха; один день (воскресенье) — Троица.

В случае, когда праздничный или нерабочий день (статья 73) совпадает с выходным, (субботой или воскресеньем), выходной переносится на будний день, следующий за праздничным или нерабочим.

Таким образом в июне, кроме восьми нерабочих дней, украинцы получают еще два дополнительных и будут отдыхать 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29 июня. 7 июня отмечаем Троицу и выходным будет еще и 8 июня, а на День Конституции — еще и 29 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали: президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни собирается подписать указ о признании Курбан-Байрама и Ураза-Байрама государственными религиозными праздниками.

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