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Рискуют: в России разрешили футбольные матчи с болельщиками
В отличие от украинской премьер-лиги, которая возобновит сезон 30 мая поединками при пустых трибунах, в России решили допустить болельщиков на трибуны.
Как говорится в заявлении Российского футбольного союза, Роспотребнадзор разрешил проводить матчи премьер-лиги со зрителями. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10 процентов, что считается безопасным количеством зрителей при соблюдении всех мер предосторожности.
Напомним, что сезон в российском футболе планируют возобновить 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Турнирную таблицу с 50 очками возглавляет «Зенит», за которым расположились «Локомотив» (41), «Краснодар» (41), Ростов (38) и ЦСКА (36).
Тем временем стало известно, что вслед за форвардом Джефферсоном Фарфаном коронавирусом заразились еще четыре футболиста московского «Локомотива» — полузащитники Дмитрии Баринов, Роман Тугарев, голкипер Антон Коченков и нападающий Тимур Сулейманов. Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.
Отметим, что в России COVID-19 заразились более 379 тысяч человек, из которых 4112 умерли.
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