26.80 / 27.05 29.24 / 29.70
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Рискуют: в России разрешили футбольные матчи с болельщиками

19:54 28 мая 2020
Российские болельщики
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В отличие от украинской премьер-лиги, которая возобновит сезон 30 мая поединками при пустых трибунах, в России решили допустить болельщиков на трибуны.

Как говорится в заявлении Российского футбольного союза, Роспотребнадзор разрешил проводить матчи премьер-лиги со зрителями. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10 процентов, что считается безопасным количеством зрителей при соблюдении всех мер предосторожности.

Напомним, что сезон в российском футболе планируют возобновить 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Турнирную таблицу с 50 очками возглавляет «Зенит», за которым расположились «Локомотив» (41), «Краснодар» (41), Ростов (38) и ЦСКА (36).

Тем временем стало известно, что вслед за форвардом Джефферсоном Фарфаном коронавирусом заразились еще четыре футболиста московского «Локомотива» — полузащитники Дмитрии Баринов, Роман Тугарев, голкипер Антон Коченков и нападающий Тимур Сулейманов. Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Отметим, что в России COVID-19 заразились более 379 тысяч человек, из которых 4112 умерли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матчи чемпионата Испании по футболу будут приостанавливать в память о жертвах коронавируса.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полицейские попали в смертельную аварию на трассе Киев-Харьков: фото с места трагедии

Полицейские попали в смертельную аварию на трассе Киев-Харьков: фото с места трагедии

Комбриг Юрий Межаков

Без отца остались двое детей: названа причина смерти комбрига ВСУ Межакова

Электричка

С 1 июня возобновится движение электричек в 10 областях (список)

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер