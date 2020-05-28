Рискуют: в России разрешили футбольные матчи с болельщиками

Спорт

В отличие от украинской премьер-лиги, которая возобновит сезон 30 мая поединками при пустых трибунах, в России решили допустить болельщиков на трибуны.

Как говорится в заявлении Российского футбольного союза, Роспотребнадзор разрешил проводить матчи премьер-лиги со зрителями. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10 процентов, что считается безопасным количеством зрителей при соблюдении всех мер предосторожности.

Напомним, что сезон в российском футболе планируют возобновить 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Турнирную таблицу с 50 очками возглавляет «Зенит», за которым расположились «Локомотив» (41), «Краснодар» (41), Ростов (38) и ЦСКА (36).

Тем временем стало известно, что вслед за форвардом Джефферсоном Фарфаном коронавирусом заразились еще четыре футболиста московского «Локомотива» — полузащитники Дмитрии Баринов, Роман Тугарев, голкипер Антон Коченков и нападающий Тимур Сулейманов. Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Отметим, что в России COVID-19 заразились более 379 тысяч человек, из которых 4112 умерли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матчи чемпионата Испании по футболу будут приостанавливать в память о жертвах коронавируса.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter