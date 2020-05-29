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Хотя Меган Маркл и принц Гарри отказались от титула для их сына, Арчи станет герцогом – эксперт

Поселившиеся в США и отказавшиеся от статуса высокопоставленных членов королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри собираются воспитывать своего годовалого сына Арчи, как частное лицо — в надежде обеспечить ему нормальную спокойную жизнь. С этой целью герцог и герцогиня Сассекские отказались от положенного ему при рождении титула учтивости — графа Дамбартона. После рождения мальчика 6 мая 2019 года они объявили, что он будет известен просто как «мастер Арчи Маунтбеттен-Виндзор».

Однако, как заявил изданию Express эксперт по королевским делам Ричард Фицвильямс, в будущем Арчи, который не стал графом, неминуемом будет герцогом. После смерти отца принца Гарри, Арчи должен будет по закону унаследовать его титул герцога Сассекского — вне зависимости от того, появятся ли у него младшие братья или сестры.

Ранее сообщалось, что Гарри, несмотря на свою официальную «отставку», формально сохраняет титул принца, герцога, а также шестое место в очереди на престол. Арчи, соответственно, числится в ней седьмым.

Титулы герцога и герцогине Сассекских британская королева Елизавета II пожаловала своему внуку и его жене в день их свадьбы. Ее Величество возродила этот титул после смерти предыдущего герцога Сассекского — шестого сына короля Георга III, принца Августа Фредерика, умершего в 1843 году и не оставившего наследников.

Титулы Их Королевских Высочеств по-прежнему остаются при Меган и Гарри, хотя, по договоренности с королевой, они не могут ими больше пользоваться.

Арчи в будущем официально станет герцогом. Хотя также может предпочесть не пользоваться своим титулом. Кроме того, когда на престол взойдет дед Арчи, принц Чарльз, мальчик, как утверждает Фицвильям, согласно действующим законам станет принцем. И при желании сможет именоваться Его Королевским Высочеством.

Как говорит эксперт, Меган и Гарри, скорее всего, не будут поощрять использования титулов Арчи, пока он будет несовершеннолетним. Но, повзрослев, он будет решать это сам.

Кроме того, Арчи, несмотря на все усилия родителей, все равно вряд ли сможет жить полностью нормальной жизнью, так как к семье Сассексов постоянно будет приковано внимание прессы.

Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию Лос-Анджелеса — безопасность их семьи под угрозой.

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