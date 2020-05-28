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Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию Лос-Анджелеса – безопасность их семьи под угрозой

Поселившиеся в США британский принц Гарри и его жена Меган Маркл подали жалобу в полицию Лос-Анджелеса, утверждая, что безопасность их семьи находится под угрозой. Меган и Гарри, которые сейчас проживают в роскошном особняке голливудского продюсера, актера и сценариста Тайлера Перри, рассказали, что над домом летает множество дронов, нарушающих их право на частную жизнь.

Как пишет издание Daily Beast, дроны скорее всего запускают папарацци — в надежде сделать снимки герцога и герцогини Сассекских, а также их годовалого сына Арчи. Однако, как считают Меган и Гарри, беспилотники могут использовать и террористы. Угрозы в адрес Маркл поступали еще до ее свадьбы с Гарри. Самому принцу также угрожали из-за того, что он взял в жену женщину смешанной расы.

В заявлении супругов говорится, что дроны пролетали над их домом 9-го, 19-го, 20-го, 21-го, а также 25-го мая. Некоторые дроны пролетали над территорией особняка на высоте не более шести метров, делая невозможными прогулки с ребенком.

«Они — реальные люди, реальная семья… Они не просят особого отношения к себе. Они просто хотят, чтобы уважали их право на безопасность, которую можно ожидать в своем собственном доме», — заявляют друзья Меган.

Ранее принца и его жену, которые утверждали, что их третируют британские СМИ, предупреждали, что в США папарацци еще более агрессивны. Кроме того, в Британии существуют договоренности между королевской семьей и прессой, которые не позволяют журналистам переступать определенную черту. Так, это касается несанкционированных фотографий детей. Над территорией Виндзорского замка, где ранее проживали Меган и Гарри в Фрогмор-коттедже, также запрещено запускать дроны.

В Америке у Меган и Гарри подобной защиты нет. Их допекают не только допекают беспилотники. Стоит им только выти из дома, за ними повсюду следуют фотографы — пешком и на машинах.

Отказавшиеся от статуса членов королевской семьи Меган и Гарри, которых больше не охраняют за государственный счет, наняли частных охранников. Расходы на безопасность будет оплачивать отец Гарри — принц Чарльз.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл обвиняет королевскую семью в заговоре против нее.



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