Католики отмечают Пятидесятницу: что это за праздник

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31 мая, в седьмое воскресенье после Пасхи, которую христиане западного обряда отметили в этом году 12 апреля, празднуется Пятидесятница — День сошествия Святого Духа на апостолов (лат. — Pentecostes).

История праздника

Праздник посвящен событию, произошедшему в пятидесятый день после Воскрешения Христа. Тогда на апостолов и Деву Марию, находившихся в Сионской горнице (той самой, что расположена в одном здании с гробницей царя Давида, и где прошла последняя трапеза в земной жизни Христа — Тайная Вечеря), как и обещал Господь перед Вознесением, сошел Святой Дух в виде огненных языков. После этого апостолы, укрепившись в вере, заговорили на разных языках, что дало им возможность проповедовать христианство по всему миру.

В этот день апостол Петр произнес свою первую проповедь об учении Христа. И его слова произвели на слушателей такое впечатление, что около трех тысяч человек крестились во имя Иисуса Христа, чтобы получить прощение грехов и дар Святого Духа. Поэтому Пятидесятница считается еще и днем рождения христианской Церкви.

Сошествие Святого Духа литургически стали праздновать с IV века — синод в Эльвире (одной из римских провинций, сейчас это территория Гранады на юге Испании) ввел его в практику приблизительно в 305−306 году.

В канун Пятидесятницы, как и в канун Пасхи, принято было освящать воду и крестить катехуменов — взрослых, которые прошли подготовку, называемую катехуменатом, обучаясь основам христианской веры для принятия таинства крещения, но по какой-то причине не смогли сделать это в преддверии Пасхи. Традиция крестить в канун Пятидесятницы взрослых людей сохранилась в римско-католической церкви и поныне.

А Папа Лев XIII (1810−1903) ввел в практику девятидневную молитвенную подготовку к этому торжеству — новенну. (Новенна, или девятина — традиционная католическая молитвенная практика, когда определенные молитвы читаются в течение девяти дней подряд.)

В праздник Сошествия Святого Духа служится две мессы: в субботу вечером — месса навечерия, днем в воскресенье — дневная месса. В память об огненных языках, сошедших на апостолов, цвет облачения священников в день Пятидесятницы — красный.

Праздники «цикла Пятидесятницы»

В католической традиции праздник Сошествия Святого Духа — это начало «цикла Пятидесятницы». Далее за ним следует День святой Троицы (Trinity Sunday), который отмечается как самостоятельный праздник в первое воскресенье после Пятидесятницы (в 2020 году — 7 июня).

Для западной церкви правило отмечать День святой Троицы как самостоятельный праздник (в отличие от православной традиции, где празднование Пятидесятницы и Дня святой Троицы совмещено) было введено Папой Римским Иоанном XXII в 1334 году. С этого времени католики, а впоследствии и лютеране, раскрывают учение о троичности Бога, которое является одним из краеугольных камней христианства, и прославляют Отца, Сына и Святого Духа в первое воскресенье после Пятидесятницы. Но уже не привязывают Trinity Sunday к какому-либо конкретному событию в истории спасения человечества.

День святой Троицы, как и Пятидесятница, в римском литургическом календаре имеет высший статус — торжества, цвет облачения священников в этот праздник — белый.

За Троицей следуют: Праздник Тела и Крови Христовых (11 июня), Праздник Пресвятого Сердца Иисуса (19 июня) и завершает «цикл Пятидесятницы» Праздник Непорочного Сердца Девы Марии (20 июня).

Голубь, вода и огонь — символы зеленых праздников

Как и в Украине, практически во всех католических странах принято украшать к Пятидесятнице и Троице гирляндами из ветвей деревьев, цветами и травами улицы городов и деревень, дома и храмы. В Германии, например, свежесобранными цветами, травами, ветками деревьев и венками, сплетенными из цветов и зелени, украшают буквально все помещения и дворы, не оставляя без внимания даже заборы. А в Норвегии с древних времен принято украшать дома и храмы венками и букетами из свежих листьев, которые здесь называют mai. Недаром дни праздника называют еще зелеными.

Во многих странах символами зеленых праздников стали голубь, вода и огонь.

В Австрии и Германии, например, из соломы делают чучело так называемой водяной птицы. Считается, что она способна вызвать дождь, если ее торжественно пронести вокруг деревни, поливая водой. Во время праздничной мессы во многих австрийских храмах выпускают на свободу живых голубей или медленно поднимают из чердачного люка голубя, вырезанного из дерева. В Норвегии же голубя, наоборот, запускают в церковь как символ Святого Духа или в крайнем случае вывешивают хоругвь с изображением голубя.

Наряду с этим, еще в средние века символами праздника норвежцы считали красный цвет и число семь — по количеству даров Святого Духа: честь, закон, власть, мудрость, сила, слава и богатство.

Существует и множество обрядов, связанных с водой: здесь и освящение водоемов и источников, и паломничество к священным источникам (как это делается во Франции, Нидерландах и скандинавских странах). Считается, что вода в дни праздника особо целебна. Ее, вместе с молитвами, используют и для увеличения урожая: окропляют ею поля, сады и виноградники. К примеру, крестьяне Германии совершают обходы полей с молитвами о плодородии. В таких процессиях стараются принимать участи все жители села.

Во многих местностях с удовольствием поливают водой и друг друга — для укрепления здоровья и создания хорошего настроения. Очень популярны катания на лодках, украшенных зеленью и лентами. Люди стараются приукрасить и источники воды. В Австрии, например, красивыми, как невесты, делают даже деревенские колодцы — накануне праздников их украшают живыми цветами, гирляндами и шелковыми лентами.

Почитают во многих странах и огонь в качестве символа языков пламени, сошедших на апостолов.

В Австрии, например, во время завтрака праздничный стол обязательно украшает специальная свеча, символизирующая этот священный огонь.

В Норвегии огонь с давних времен использовали, чтобы защититься от злых сил. Для этого на возвышенных местах жгли специальные костры под названием Pinsebal. Причем старались, чтобы костер давал как можно больше дыма. Вокруг него водили хороводы и прыгали через огонь. А поскольку часто это действо сопровождалось возлияниями, а значит драками и прочими безобразиями, во многих местностях этот обычай был запрещен.

Но не в Польше, где в субботу, накануне праздника, в память о древнем ритуале очищения огнем юноши и девушки водят хороводы вокруг «субботних костров» и прыгают через них.

Пятидесятница — радостный праздник. Недаром, скажем, в Германии люди желают друг другу радостного дня Святого Духа (Ein frohes Pfingstefest). Здесь, как и во многих католических странах мира, после посещения церкви можно найти множество мест для отдыха и развлечения по своему вкусу: обычно повсюду проходят концерты, фестивали, спортивные соревнования. В Австрии, например, множество людей обычно стремится попасть на всемирно известный Зальцбургский фестиваль (но не в этом году, хотя в Австрии уже ослабили карантинные ограничения) и на цикл концертов на Пятидесятницу и Троицу, учрежденный одним из самых известных дирижеров прошлого века Гербертом фон Караяном. А англичане, французы и американцы любят устраивать в эти дни детские праздники и выезды за город на пикники.

Народные приметы

А кое-кто не прочь в этот праздник узнать что-нибудь и о своем будущем. Так, финны пытаются понять, сбудутся их мечты или нет, при помощи… березовых банных веников. Загадывая желание, веник забрасывают на крышу, понятное дело, финской бани и следят, свалится он с крыши или нет…

Пытаются понять, чего можно ждать от будущего, и по погоде в День Святого Духа. Скажем, норвежцы считают, что дождь в этот праздник — к большому урожаю, холодная погода — к теплому лету, а жара означает, что летом такого тепла не дождешься.

Немцы же утверждают, что, если на Пятидесятницу идет дождь, семь воскресений подряд будут такими же дождливыми. Но есть в такой погоде и хорошая сторона: как говорится, «Сырой День Святого Духа — к жирному (сытому) Рождеству».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине в связи с празднованием Троицы (7 июня 2020 года) понедельник, 8 июня, будет выходным днем.



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