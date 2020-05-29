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Бунт цветных из горящего Миннеаполиса перекинулся на другие города США: шокирующие фото
В четверг, 28 мая, массовые протесты и беспорядки, вспыхнувшие в Миннеаполисе, штат Миннесота, перекинулись на другие города Соединенных Штатов. Стычки с полицией, нападения на правительственные здания, оказание сопротивления стражам порядка, несанкционированные митинги и демонстрации — все это за последние сутки в полной мере наблюдается в Нью-Йорке, Сент-Луисе, Сент-Поле и ряде других крупных городов.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Миннеаполисе был убит во время задержания 46-летний темнокожий Джордж Флойд. Он попытался расплатиться в магазине фальшивой банкнотой. Кассир вызвал полицию. Четыре офицера действовали, по всей видимости, неоправданно жестко. Флойд был безоружен. Его повалили на улице на землю. Один из офицеров, Дерек Човин, наступил Джорджу коленом на горло, в результате чего подозреваемый задохнулся.
В Миннеаполисе начались массовые поджоги и грабежи. Местная полиция не смогла справиться с ситуацией. Во время одной из стычек был убит мужчина. Пока не ясно, кто применил огнестрельное оружие. Протестующие используют камни, биты, бутылки с зажигательной смесью. Вечером 28 мая они подожгли полицейский участок, в котором служили Човин и его товарищи (мэр города Джейкоб Фрей уволил всех четверых со службы). Также были подожжены торговый центр и ресторан, находящиеся рядом с участком.
Губернатор Миннесоты Тим Вальц 28 мая объявил в штате чрезвычайное положение. Он направил в Миннеаполис подразделения Национальной гвардии общей численностью до 500 человек. Вальц предупредил, что в любой момент может ужесточить действия властей во имя наведения порядка.
Дело Джорджа Флойда находится на контроле в Белом доме и Конгрессе США.
Ранее подобные события происходили в США в августе 2014 года в связи с убийством полицейскими 17-летнего Майкла Брауна в штате Миссури.
Фото Getty Images358
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