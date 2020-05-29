- 16:00 Проститутки, оружие и кокаин: арбитр ФИФА, «убивавший» «Динамо», угодил в громкий скандал
- 15:58 За два дня до перестрелки жители Броваров сообщали о "титушках" на остановках
- 15:58 Еврокомиссия выделила Украине полмиллиарда евро макрофинансовой помощи
- 15:54 Вирус никуда не исчез: в сети показали видео очереди из «скорых» возле больницы в Киеве
- 15:18 Будут развиваться очень быстро: ВОЗ предупредила о новых вспышках коронавируса
- 15:18 Стрельба в Броварах: пятерых участников разборок задержали на Винничине
- 15:10 Земельные участки, больше 3 млн доходов и отсутствие личного авто: Шмыгаль показал декларацию
- 15:04 Главу Нацполиции Винницкой области отстранили от работы, а его заместителей уволили
- 15:01 «Дерзкое унижение Украины и украинцев»: посол Украины в Германии ответил на скандальное высказывание друга Путина
- 14:57 Перерезано горло и поломаны пальцы: под Одессой жестоко расправились с супружеской парой
- 14:44 «Дышать свободно через день»: Галкин высмеял Путина, сеть кипит
- 14:34 «Неужели полиция не знала?»: Зеленский отреагировал на перестрелку в Броварах
Проститутки, оружие и кокаин: арбитр ФИФА, «убивавший» «Динамо», угодил в громкий скандал (фото, видео)
Известный словенский рефери ФИФА 40-летний Славко Винчич, не раз судивший матчи с участием «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины, был арестован в ходе совместной спецоперации полиции Боснии и Герцеговины, Сербии и Словении в боснийском городе Биелина. Задержания проходили по делу сербской селебрити Тияны Максимович, более известной как Тияна Айфон, подозреваемой в проституции и сутенерстве, информирует 24sata.hr.
Сообщается, что спецназ нагрянул на роскошную виллу, где были задержаны 26 мужчин и 9 женщин (жрицы любви оценивали свой «труд» в 700 евро с каждого клиента), а также изъяты кокаин и оружие.
Славко Винчич на отдыхе и на работе и Тияна Айфон
«Во время обыска дома и транспортных средств подозреваемых было обнаружено и изъято 14 упаковок с 46 граммами кокаина, подозрительные медицинские препараты, 10 пистолетов, три бронежилета, более 10 тысяч евро в различных валютах, телефоны и ноутбук», — говорится в заявлении полиции.
«После встречи с деловыми партнерами нас пригласили на ранчо, чтобы отпраздновать. Мы согласились, хотя я не знал почти никого из тех, кто там был. Я рассказал об этом в полицейском участке. Стражи правопорядка провели со мной разъяснительную беседу, после чего отпустили, чтобы я смог вернуться в Словению. Это была самая большая ошибка в моей жизни», — рассказал Славко Винчич в интервью 24ur.com.
Отметим, что в свое время Славко Винчич не раз судил на международной арене матчи участием сборной Украины, «Динамо» и «Шахтера». В частности, словенец в 2015 году в поединке Лиги Европы «Генгам» — «Динамо» (2:1) оставил «бело-синих» вдевятером, показав красные карточки Беланда и Ярмоленко (на фото в заголовке). В том же году Вичич помог вылететь «Шахтеру» из Лиги Европы после скандального матча с «Сельтой» (0:2). Кроме того, он был резервным рефери на печально памятном для украинских болельщиков ответном поединке плей-офф ЧМ-2014 Франция — Украина (3:0). А в этом сезоне служитель Фемиды работал на поединке Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтер» (1:1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый арбитр Марк Клаттенбург рассказал, как форвард Крейг Беллами схватил его ниже пояса.
Фото ФК «Динамо», 24sata. hr, PA149
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..