Спорт

Известный словенский рефери ФИФА 40-летний Славко Винчич, не раз судивший матчи с участием «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины, был арестован в ходе совместной спецоперации полиции Боснии и Герцеговины, Сербии и Словении в боснийском городе Биелина. Задержания проходили по делу сербской селебрити Тияны Максимович, более известной как Тияна Айфон, подозреваемой в проституции и сутенерстве, информирует 24sata.hr.

Сообщается, что спецназ нагрянул на роскошную виллу, где были задержаны 26 мужчин и 9 женщин (жрицы любви оценивали свой «труд» в 700 евро с каждого клиента), а также изъяты кокаин и оружие.

Славко Винчич на отдыхе и на работе и Тияна Айфон

«Во время обыска дома и транспортных средств подозреваемых было обнаружено и изъято 14 упаковок с 46 граммами кокаина, подозрительные медицинские препараты, 10 пистолетов, три бронежилета, более 10 тысяч евро в различных валютах, телефоны и ноутбук», — говорится в заявлении полиции.

«После встречи с деловыми партнерами нас пригласили на ранчо, чтобы отпраздновать. Мы согласились, хотя я не знал почти никого из тех, кто там был. Я рассказал об этом в полицейском участке. Стражи правопорядка провели со мной разъяснительную беседу, после чего отпустили, чтобы я смог вернуться в Словению. Это была самая большая ошибка в моей жизни», — рассказал Славко Винчич в интервью 24ur.com.

Отметим, что в свое время Славко Винчич не раз судил на международной арене матчи участием сборной Украины, «Динамо» и «Шахтера». В частности, словенец в 2015 году в поединке Лиги Европы «Генгам» — «Динамо» (2:1) оставил «бело-синих» вдевятером, показав красные карточки Беланда и Ярмоленко (на фото в заголовке). В том же году Вичич помог вылететь «Шахтеру» из Лиги Европы после скандального матча с «Сельтой» (0:2). Кроме того, он был резервным рефери на печально памятном для украинских болельщиков ответном поединке плей-офф ЧМ-2014 Франция — Украина (3:0). А в этом сезоне служитель Фемиды работал на поединке Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтер» (1:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый арбитр Марк Клаттенбург рассказал, как форвард Крейг Беллами схватил его ниже пояса.

Фото ФК «Динамо», 24sata. hr, PA

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