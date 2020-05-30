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На зависть Месси и Роналду: 38-летний ветеран возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира (фото)
Легенда мирового тенниса, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, названный в прошлом году самым стильным мужчиной десятилетия, впервые в карьере возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.
Удивительно, но из 106,3 млн долларов «грязными», заработанных 38-летним швейцарцем в прошлом году, теннисные призовые составили всего 6,3 миллиона. Львиную долю дохода — 100 млн долларов — знаменитому спортсмену принесли рекламные контракты и спонсорские сделки с Rolex, Rimowa, Barilla, Wilson, Uniqlo, Mercedes-Benz, Moёt & Chandon, Credit Suisse и другими мировыми брендами.
Отметим, что Роджер Федерер всего на 1,3 млн долларов опередил в рейтинге Forbes знаменитого футболиста Криштиану Роналду из «Ювентуса» (спонсорские сделки составили 45 млн из 105 млн) и на 2,3 млн — звезду «Барселоны» Лионеля Месси (32 млн из 104 млн).
Кстати, Роджер Федерер женат на бывшей словацкой теннисистке Мирославе (Мирке) Вавринец, которая в июле 2009 года родила швейцарцу двойняшек Майли Роуз и Шарлин Риву, а в мае 2014-го — еще одну пару близнецов, но теперь уже мальчиков — Лео и Ленни.
Супруга Мирка (крайняя справа) и дети частенько поддерживают Роджера Федерера во время матчей
В топ-10 рейтинга Forbes также вошли:
4. Неймар (Бразилия, футбол) — 95,5 млн (спонсорские сделки — 25 млн);
5. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 88,2 млн (60 млн);
6. Стефен Карри (США, баскетбол) — 74,4 млн (44 млн);
7. Кевин Дюрант (США, баскетбол) — 63,9 млн (35 млн);
8. Тайгер Вудс (США, гольф) — 62,3 млн (60 млн);
9. Кирк Казинс (США, американский футбол) — 60,5 млн (2,5 млн);
10. Карсон Венц (США, американский футбол) — 59,1 млн (4 млн).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самой высокооплачиваемой спортсменкой мира впервые стала японская теннисистка Наоми Осака.
Фото Getty Images, Instagram34
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