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Спорт

25-летний футболист умер от коронавируса вслед за отцом и дядей (фото)

12:04 30 мая 2020
Дейберт Роман
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Боливийский футболист Дейберт Роман скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 25 лет после нескольких недель, проведенных в больнице, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны (FBF) в Twitter.

Экс-игрок молодежной сборной страны Роман выступал в составе команды университета Тринидада, которая играет во втором дивизионе чемпионата Боливии. Ранее от коронавируса скончались отец футболиста Белизарио Роман (бывший президент футбольного клуба) и его дядя Кармело Роман (был менеджером местного ФК «Депортиво»).

Как сообщают боливийские СМИ, в родном городе футболиста — Бени, население которого составляет 420 тысяч человек, зафиксировано более 1200 случаев заражения COVID-19 и 77 смертей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный в прошлом футболист сборной Англии Норман Хантер скончался от COVID-19.

Фото Twitter

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