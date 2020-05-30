- 13:18 Элитная недвижимость и дорогие автомобили: Разумков обнародовал налоговую декларацию
- 13:07 "Делают из людей коронавирусное мясо": в Луганске готовятся к "параду победы", несмотря на вспышку COVID-19
- 12:47 Суд начал избирать меру пресечения участникам перестрелки в Броварах
- 12:45 Обнаружили коронавирус: матч чемпионата Украины по футболу «Карпаты» — «Мариуполь» отменен
- 12:42 Сбил мотоциклиста и... заснул: в Одессе резонансное ДТП с участием пьяного экс-прокурора
- 12:18 На смену "Холостяку" придет "Холостячка": известная актриса станет главной героиней нового шоу
- 12:04 25-летний футболист умер от коронавируса вслед за отцом и дядей
- 12:02 Теперь еще больше экстрима: с 1 июня туристов снова будут пускать в Чернобыльскую зону
- 11:47 "Разборка" со стрельбой из-за раненой собаки: в сети показали видео нашумевшего инцидента на Ровенщине
- 11:24 Как с гуся вода: на Полтавщине чиновника поймали на взятке третий раз за два года
- 11:22 В Киеве из-за коронавируса закрыли еще одно общежитие
- 11:05 «Шахтер» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на топовый матч чемпионата Украины
25-летний футболист умер от коронавируса вслед за отцом и дядей (фото)
Боливийский футболист Дейберт Роман скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 25 лет после нескольких недель, проведенных в больнице, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны (FBF) в Twitter.
Экс-игрок молодежной сборной страны Роман выступал в составе команды университета Тринидада, которая играет во втором дивизионе чемпионата Боливии. Ранее от коронавируса скончались отец футболиста Белизарио Роман (бывший президент футбольного клуба) и его дядя Кармело Роман (был менеджером местного ФК «Депортиво»).
Как сообщают боливийские СМИ, в родном городе футболиста — Бени, население которого составляет 420 тысяч человек, зафиксировано более 1200 случаев заражения COVID-19 и 77 смертей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный в прошлом футболист сборной Англии Норман Хантер скончался от COVID-19.
Фото Twitter658
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сбил мотоциклиста и... заснул: в Одессе резонансное ДТП с участием пьяного экс-прокурора (фото, видео)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!