Попытка №2: в США снова готовят Crew Dragon к отправке на МКС (онлайн-трансляция)

Мир

Вечером, 30 мая, НАСА и компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, предпримут вторую попытку произвести запуск космического корабля Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Как уже сообщали «ФАКТЫ», первый блин оказался комом — столь ожидаемый исторический старт пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

А начиналось все как хорошо поставленное красочное шоу. 27 мая на космодром специально прилетели президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс в сопровождении членов их семей. Примерно за три часа до запуска появились и астронавты — 49-летний Роберт Льюис Бенкен и 53-летний Дуглас Джеральд Херли. У обоих за плечами уже были полеты в космос.

Роберт Бенкен и Дуглас Херли

Они подъехали к пусковой площадке на электромобиле, которые выпускает руководимая Маском компания Tesla.

Затем Бенкен и Херли, уже в скафандрах, поднялись на специальном лифте к кораблю Crew Dragon, который находился на приличной высоте прикрепленным к верхней ступени ракеты-носителя Falcon 9, также созданной компанией SpaceX. Астронавты заняли свои места внутри корабля. За всеми их действиями можно было наблюдать с помощью установленных внутри видеокамер.

С технической точки зрения все было готово к историческому запуску. Почему ему так называют западные СМИ? Для этого есть все основания. НАСА было вынуждено завершить свою программу Space Shuttle летом 2011 года, отказавшись от использования космических кораблей многоразового использования, известных во всем мире как шаттлы. Построенные «челноки» изрядно поизносились. Всего было пять таких кораблей — «Колумбия», «Челленджер», «Дискавери», «Атлантис» и «Индевор».

«Челленджер» разбился при своем десятом запуске 28 января 1986 года. Погибли семь астронавтов. Шаттл «Колумбия» потерпел катастрофу 1 февраля 2003 года перед посадкой при входе в атмосферу Земли. Это был 28-й полет корабля. Погибли семь астронавтов.

Шаттлы использовались НАСА на протяжении 30 лет. Они совершили 133 успешных полета, хотя планировалось, что каждый из них побывает в космосе не менее 100 раз.

Руководство НАСА приняло решение о закрытии программы Space Shuttle, не имея никакой замены шаттлам. Чтобы продолжать отправлять астронавтов на орбиту и участвовать в работе миссий на Международной космической станции (МКС), американцам пришлось заключить договор с Роскосмосом и платить по несколько десятков миллионов долларов за каждый такой полет. Кроме того, это серьезно било по престижу США как одной из космических держав.

Возобновить собственные пилотируемые полеты для НАСА — дело чести. Однако агентство является государственным и полностью зависит от финансирования из федерального бюджета США. Сначала Джордж Буш-младший, а затем и Барак Обама (во время первого своего президентского срока) существенно сократили расходы на космические программы. Разработать совершенно новый корабль многоразового использования НАСА просто не могло. Тогда было принято решение привлечь к решению этой проблемы частные компании. Тендер выиграли две из них — могучий концерн Boeing и созданная практически с нуля компания Илона Маска SpaceX.

Дональд Трамп и Майк Пенс в космическом центре НАСА на мысе Канаверал

Илон Маск и Майк Пенс приветствуют астронавтов 27 мая

Маск и его инженеры опередили в итоге опасного конкурента. Илон рискнул использовать советский опыт вывода кораблей на орбиту с помощью мощных ракет-носителей. Только SpaceX пошла дальше. Чтобы удешевить запуски, инженеры компании задались целью создать ракету-носитель многоразового использования. И им это удалось! Надежность и эффективность новой технологии SpaceX доказала, отправляя на МКС грузовые корабли, а также выводя на орбиту коммерческие спутники. А Boeing отстал от компании Маска примерно на год. НАСА и SpaceX подписали контракт на сумму 2,6 миллиарда долларов, согласно которому частная компания обязалась осуществить шесть пилотируемых полетов к МКС. Для НАСА это существенная экономия средств. Для Маска — превосходная реклама и возможность заключить выгодные контракты с космическими агентствами других стран.

Нынешний полет Crew Dragon в число оговоренных контрактом не входит. Он расценивается как испытательный. Если все пройдет успешно, первый запуск по контракту запланирован на конец августа. Бенкен и Херли могут провести на станции от одного до четырех месяцев. Это согласовано с Роскосмосом.

Почему все же пришлось отложить старт 27 мая? Решение принял руководитель полетами НАСА. Запуск был назначен на 23:33 по киевскому времени. Сдвигать его даже на 10 минут было нельзя, потому что тогда Crew Dragon просто разминулся бы с МКС. Время и траектория полета имеют решающее значение в таких случаях. И вот примерно за 30 минут до старта стало ясно, что над мысом Канаверал грозовая активность слишком опасна. Рисковать никто не хотел, даже в присутствии президента Трампа.

На мысе Канаверал все готово ко второй попытке

Каковы шансы, что 30 мая все пройдет хорошо? Астронавт НАСА Николь Манн заявила журналистам: «Есть много вещей в нашей жизни, которые мы не можем контролировать. Погода — одна из таких вещей. Нужно оставаться собранным и готовым выполнить поставленную задачу. Вот, что требуется от Бенкена и Херли, а также всех, кто участвует в запуске. А зря тратить свою энергию на то, что ты не можешь контролировать, досадовать на погоду, не имеет никакого смысла. Мы готовы к запуску. И это главное».

Многие СМИ восприняли как плохой знак неудачу, которая постигла SpaceX 29 мая в ходе испытаний прототипа космического корабля Starship. Он взорвался на полигоне компании в Техасе недалеко от границы с Мексикой. Представитель SpaceX заверил, что эти испытания никак не связаны с Crew Dragon.

Фото Getty Images

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