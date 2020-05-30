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Малюська думал повеселить сеть странным образом, но его жестко раскритиковали
Министр юстиции Денис Малюська продолжает эксплуатировать образ чиновника, далекого от официоза и близкого к народу. После фотографий из рабочего кабинета, где Малюська демонстрировал стойку на голове, министр решил устроить фотосессию в маковом поле и прикрепил за ушами два красных мака.
В образе любителя цветов Малюська сфотографировался в магазине при автозаправке, а на выезде продемонстрировал, как умеет подтягиваться на перекладине.
Аудитория министра в Facebook новый образ назвала странным, диким и в чем-то даже дискредитирующим должность главы Минюста.
Напомним, министр и ранее отличался любовью к неординарным снимкам. Запомнился случай, когда Малюська сфотографировал свои туфли на рабочем столе. К 8 Марта министр опубликовал фото с огромной искусственной розой, а 19 мая устроил фотосессию в платной камере следственного изолятора.204
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