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Миннеаполис в огне: в ходе массовых беспорядков, охвативших США, убит офицер Федеральной службы охраны
В пятницу, 29 мая, массовые протесты в США, спровоцированные убийством темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота, охватили практически всю страну. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 46-летний Флойд был безоружен. Четверо полицейских задержали его, после того как Джордж попытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Один из офицеров повалил подозреваемого на землю и надавил ему на горло коленом. Это продолжалось восемь минут. Флойд с трудом произнес: «Я не могу дышать». Затем потерял сознание. В больнице, куда привезли Джорджа, констатировали его смерть.
Власти Миннеаполиса не смогли справиться с волной беспорядков, охвативших город. Протестующие вели себя по-разному. Одни участвовали в мирных демонстрациях. Другие поджигали торговые центры, машины, полицейские участки, грабили рестораны и магазины.
Губернатор Миннесоты Тим Вальц ввел в штате чрезвычайное положение и отправил в Миннеаполис 500 национальных гвардейцев. Это не помогло. На данный момент в городе уже находятся 1 700 вооруженных бойцов Национальной гвардии, но беспорядки продолжаются.
В Окленде, штат Калифорния, зачинщики беспорядков захватили несколько больших грузовиков и с их помощью перекрыли федеральную трассу Interstate 880.
В несанкционированный акции, по оценке полиции, принимают участие не менее 7 500 человек. Многие из них вооружены. Наиболее радикально настроенные бунтари открыли огонь по агентам Федеральной службы охраны США. Один из офицеров погиб. Второй получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии.
Полиция города Линкольн, штат Небраска, сделала официальное заявление, в котором подчеркивается, что она более не считает происходящее мирными протестами. Следовательно, сотрудники правоохранительных органов будут действовать жестко вплоть до применения огнестрельного оружия.
В Финиксе, штат Аризона, протестующие нанесли серьезный ущерб нескольким зданиям в городе. Пострадали объекты частного бизнеса. Полиция обращает внимание на резкий всплеск криминальной активности в городе.
В Хьюстоне, штат Техас, полицейские арестовали не менее 200 зачинщиков беспорядков.
В столкновениях с ними пострадали восемь патрульных машин. Ранены четыре офицера. Они находятся в больнице.
В Детройте, штат Мичиган, полиция была вынуждена открыть огонь по толпе. Протестующие отказывались подчиниться приказу разойтись. Сообщается, что в результате был убит 19-летний парень. Пока не ясно, участвовал ли он несанкционированной акции или оказался на месте столкновений случайно.
Тем временем, офицер Дерек Човин, душивший Джорджа Флойда, арестован. Ему предъявлены официальные обвинения в непредумышленном убийстве третьей степени. Телеканал CNN сообщает, что Флойд и Човин могли знать друг друга. Оба работали охранниками в ночном клубе El Nuevo Rodeo.
Джордж там появлялся раз в неделю. Дерек подрабатывал на протяжении уже 17 лет. Сообщается также, что на Човина и раньше несколько раз поступали жалобы за неоправданно жесткое поведение в отношении задерживаемых.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали шокирующие снимки, которые наглядно демонстрируют, что происходит в эти дни во многих американских городах.256
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