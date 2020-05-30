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Ветеран АТО и известный бизнесмен устроили побоище в центре Киева (видео)
В Киеве на улице подрались ветеран АТО Михаил Майман и бизнесмен, президент Лиги WWFC Владимир Тесля. Мужчины били друг друга ногами и руками. Не остановилась драка даже после того, как оба участника конфликта оказались на земле. Мужчин растащили охранники бизнесмена и прохожие.
Пострадавший Майман говорит, что автомобиль Тесли наехал ему на ногу. Это и стало поводом для драки. Ветеран АТО сейчас госпитализирован и проходит курс лечения.
Напомним, ранее в этом году у Маймана был конфликт с депутатом Ильей Кивой. После пререканий мужчины устроили потасовку в ресторане.
Фото Михайло Майман/Facebook22
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