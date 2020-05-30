Мир

Сначала наемники, после истребители, теперь фальшивые динары: Россия стремится закрепиться в Ливии

В субботу, 30 мая, разразился крупный международный скандал, связанный с арестом на Мальте крупной партии наличных ливийских динаров. Речь идет о банкнотах на сумму, эквивалентную 1,1 миллиарда долларов! Власти Мальты сочли новенькие купюры подозрительными.

Арест был произведен еще 26 мая, однако шум вокруг динаров поднялся только сейчас. Началось с того, что Государственный департамент США распространил официальное заявление, в котором обвинил Россию в изготовлении «контрафактных банкнот». В Вашингтоне считают, что ливийские динары, обнаруженные на Мальте, были отпечатаны российским государственным предприятием Гознак. И предназначались они генералу Халифе Хафтару, который сам себя именует маршалом.

Напомним, Хафтар командует так называемой Ливийской национальной армией. Он представляет парламент Ливии, базирующийся в Бенгази, и уже длительное время стремится захватить Триполи, где находится правительство национального единства, признанное ООН и поддерживаемое Западом. Сам Хафтар пользуется поддержкой России, Египта и ОАЭ.

Его наступление на Триполи продвигалось весьма успешно при поддержке российских наемников из ЧВК Вагнера до тех пор, пока в ливийский конфликт не вмешалась Турция. Анкара предоставила Триполи свои беспилотники, с помощью которых правительственные войска нанесли ощутимый урон армии Хафтара. Она была вынуждена отступить. Российские наемники, а их в Ливии не менее полутора тысяч, также спешно ретировались вглубь территории, контролируемой генералом.

Москва, понимая, что ее ставленник терпит неудачу, тут же перебросила в Ливию 14 своих боевых самолетов. Эти действия подверглись резкой критике со стороны Пентагона.

И вот теперь Вашингтон обвиняет Москву еще и в умышленном подрыве ливийской экономики. Госдепартамент считает, что динары были напечатаны для «незаконного правительства». Единственным легитимным заказчиком банкнот мог быть только Банк Ливии, который находится в Триполи, подчеркивает Вашингтон. А он этот заказ Гознаку не давал.

«Приток контрафактных денег, отпечатанных в России в последние годы, обостряет экономические проблемы Ливии. США остаются приверженными работе с ООН и иностранными партнерами по недопущению активности, подрывающей суверенитет и стабильность Ливии и нарушающей международный режим санкций», — говорится в заявлении Госдепартамента.

«Этот инцидент еще раз подчеркивает, что Россия должна прекратить злонамеренные и дестабилизирующие действия в Ливии», — отмечается в заявлении.

Министерство иностранных дел России сначала отказывалось комментировать ситуацию с арестом динаров, отправляя СМИ к руководству Гознака. Однако затем МИД РФ все же сделал свое заявление.

«Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО „Гознак“ и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобрук груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики», — говорится в заявлении.

Чиновники министерства также указывают на то, что Гознак не впервые отпечатал динары для Ливии. И до сих пор правительство в Триполи не считало их контрафактными.

«Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике», — заявила Москва.

Инцидент с динарами и обмен «любезностями» между Вашингтоном и Москвой свидетельствует о том, что США, очевидно, решили играть более активную роль в ливийском конфликте. Президент Дональд Трамп уже ослабил влияние в Сирии, выведя оттуда американских военных. Это позволило России усилить свои позиции в этой стране и решительно войти в игру Турции. Сейчас Анкара пытается распространить свои интересы и на Ливию. США рискуют утратить влияние уже в двух странах на Ближнем Востоке, не говоря уже о том, что и Сирия, и Ливия очень богаты нефтью.

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