Спорт

Теперь уже бывшая супруга экс-футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Морозюка Ирина, не раз шокировавшая поклонников откровенными снимками в Instagram, впервые поведала о расставании с мужем. Причем, рассказывая о разрыве с футболистом, выступающим за турецкий «Ризеспор», Ирина не стеснялась слез.

«Мы расстались полгода назад, — поведала Ирина Морозюк в интервью YouTube-каналу «ОЛИЦКАЯ». — Связано ли это с тем, что он сейчас в Турции? На самом деле из-за этого. Сначала мы с ним взяли паузу — это было в октябре 2019 года. Так решили. Уходили чувства? Отчасти да. И у него, и у меня. У кого-то больше. Он запустил процесс, а я его закончила. Возможно, в его глазах я буду выглядеть как тот человек, который все закончил.

У нас все было спокойно. Не было скандалов и обид. Все было очень сентиментально, потому что мы на самом деле очень любим и уважаем друг друга. Было страшно и непривычно. У нас была такая сильная любовь, что мы не могли подумать, что когда-то такое произойдет. Но я считаю, что так лучше. Хоть и люблю его до сих пор.

Конечно, мне было тяжело. Потому что я видела в нем не только мужчину. Не понимаю, почему я сейчас плачу…

Я абсолютно трезва в плане действий и решений. Процесс уже тянулся. И пришел момент, когда надо было это сделать. Либо жить как все живут: ради детей и так далее. Либо что-то менять и быть счастливым каждому из нас. Общается ли он с сыном? Конечно. Мы в октябре расстались, но потом еще время вместе проводили, вместе праздновали Новый год, он жил у нас дома. Первый период времени мы не понимали… Мы взяли паузу, но не расстались. Была вероятность, что мы вернемся друг к другу. Я не знаю, что будет дальше. Может быть, через год мы будем вместе. Или через полгода, или через неделю. Или никогда. Я допускаю любой момент в своей жизни.

Я сейчас счастлива на 70%. На 30% — нет. Работаю с психологом, чтобы избавиться от своих страхов. Хочу быть полноценной вне зависимости от того, будет со мной мужчина или нет.

Есть очень много мужчин, которые хотят за мной ухаживать и пишут мне. Готова ли я к новым отношениям? Они могут быть, но я очень требовательная. И я не влюбчивая, это плюс. Чтобы мне мужчина понравился, ему надо постараться. Я не гуляю в компаниях мужчин. Даже для того, чтобы я встретилась с мужчиной, ему надо постараться. На свидания я после расставания еще не ходила. Ни один мужчина меня не заинтересовал.

Мужчина должен меня уважать с первых минут. Если мужчина относится ко мне как к телочке, то он для меня не мужчина. Я монашка в этом плане. Он прям должен меня зацепить.

Есть ли сейчас кто-то у Коли? Я думаю, что нет. Он не найдет лучше меня. Изменял ли он мне? Думаю, да, изменял. Как к этому отношусь? Да никак не отношусь. Я этого не чувствовала, но допускаю это. Хотелось ли мне ему изменить? Хотелось, но я не изменяла. Я, кстати, считаю враньем разговоры о том, что мужчины полигамны, а женщины — нет. Я думаю, что женщины более полигамны. Но нам социум навязывает обратное, поэтому девушки стесняются своей полигамности".

Напомним, что двукратный чемпион Украины и трехкратный обладатель Суперкубка страны Николай Морозюк до перехода в «Ризеспор» защищал цвета «Оболони», «Кривбасса», донецкого «Металлурга» и «Динамо». В составе сборной Украины он провел 13 поединков и забил один мяч (последний раз 31-летний футболист играл за «желто-синих» в июне 2017-го в спарринге с Мальтой — 0:1).

Отметим, что брак с Ириной — второй у Николая. От первого у футболиста есть дочь София, а от второго — сын Илья.

Николай и Ирина с сыном Ильей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ирина Морозюк рассказала, как перенесла коронавирус.

Фото Instagram



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