- 20:59 Умер отец Руслана Ротаня
- 20:42 Программа правительства и "воры в законе": стало известно, чем в первую очередь займутся возвращающиеся в Раду нардепы
- 20:24 Руководство рынка «Столичный» причастно к перестрелке в Броварах, — СМИ
- 20:11 Скандал с детьми от суррогатных матерей: в Украину из-за границы начали прибывать биологические родители
- 20:06 Католики отмечают Пятидесятницу: что это за праздник
- 20:05 Ирина Морозюк впервые рассказала о расставании с экс-футболистом «Динамо» и сборной Украины
- 19:53 Попытка №2: в США снова готовят Crew Dragon к отправке на МКС (онлайн-трансляция)
- 19:35 В мае в Украине местами выпали три месячные нормы осадков, — Гидрометцентр
- 19:09 Сначала наемники, после истребители, теперь фальшивые динары: Россия стремится закрепиться в Ливии
- 19:04 Вместо пустыря — сказочный парк с водопадом: скульптор-самоучка полностью преобразил село под Киевом
- 18:58 «Заря» в юбилейной игре Шарана уступила на 94-й минуте «Александрии»: видеообзоры матчей УПЛ
- 18:54 Кличко сумел защитить самоуправление Киева от нападок Банковой, — СМИ
Программа правительства и "воры в законе": стало известно, чем в первую очередь займутся возвращающиеся в Раду нардепы
Новая неделя в Верховной Раде будет посвящена «ворам в законе», программе правительства Дениса Шмыгаля и новым законам про выборы. Об этом сообщила в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.
Депутаты уже определились, что в понедельник, 1 июня, состоится согласительный совет лидеров фракций. В зале под куполом парламентарии соберутся во вторник, 2 июня. Начать работу предложено с рассмотрения программы Кабинета министров.
Новое правительство, пришедшее в начале марта, пока работает без утвержденной программы. Тот документ, который Кабмин подал на согласование в апреле, депутатам не понравился. «Программу отправим на доработку. По закону правительство должно внести доработанный вариант и парламент рассмотрит его в течение 15 дней», — полагает Кравчук.
После этого Верховная Рада вернется к законопроекту, принятому в первом чтении в декабре 2019 года. Проект дает определение преступных сообществ, «воров в законе», предлагает методы борьбы с организованной преступностью.
Кроме того, в преддверии местных выборов в октябре 2020 года, депутатам предстоит проголосовать за изменения в избирательное законодательство. Внедрить голосование по партийным спискам предлагается не только в тех городах, где 90 тыс. избирателей, но и в небольших населенных пунктах с 15 тысячами взрослых жителей. Кроме того, предлагается вчетверо уменьшить залог за участие в выборах.
Напомним, в Раде обнаружили новых заразившихся коронавирусной инфекцией, потому было решено прервать работу парламента до 2 июня.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»170
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Программа правительства и "воры в законе": стало известно, чем в первую очередь займутся возвращающиеся в Раду нардепы
Скандал с детьми от суррогатных матерей: в Украину из-за границы начали прибывать биологические родители
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.