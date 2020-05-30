Происшествия

На Львовщине оперативники СБУ и полиции задержали в субботу, 30 мая, группу вымогателей. Банда действовала на украинско-польской границе, в районе пунктов пропуска «Шегини» и «Краковец».

Объектом атаки вымогателей стали перевозчики, доставляющие пассажиров из Польши в Украину. «С апреля продолжается расследование уголовного производства по фактам многочисленных случаев вымогательства лицами из уголовной среды „дани“ у перевозчиков», — сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

По ее словам, тариф у рэкетиров был достаточно серьезный — 300 грн с каждого пассажира автобуса. Проведено уже 12 обысков, устанавливается весь круг вымогателей, ведется следствие.

По информации других источников, бандиты угрожали перевозчикам физической расправой и уничтожением автобусов. В настоящий момент задержаны трое злоумышленников. Это жители Львова и Киева в возрасте от 28 до 47 лет.

Как отмечают местные издания, в соцсетях не раз сообщалось о многочисленных фактах вымогательства в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини». Звучали небезосновательные предположения, что организованные группировки имеют хорошее прикрытие у высокопоставленных чиновников силовых структур. Вымогателей неоднократно задерживали, но быстро освобождали.

Напомним, украинцы, возвращавшиеся домой из Польши через «Краковец», часто жаловались на условия в пункте пропуска.

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