Мир

Crew Dragon Илона Маска полетел в космос с двумя астронавтами на борту! (видео)

В субботу, 30 мая, в США состоялся исторический запуск космического корабля Crew Dragon, построенного компанией SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Это первая космическая пилотируемая миссия в истории, полностью осуществленная частной компанией.

На Международную космическую станцию отправились два астронавта — Роберт Бенкен и Дуглас Херли. При запуске корабля, который состоялся в 22:22 по киевскому времени присутствовал президент США Дональд Трамп.

До последней минуты было не ясно, будет ли произведен старт- погодные условия, которые помешали запуску корабля 27 мая, вновь были далеки от идеальных.

«ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию запуска и полета корабля.

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