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На админгранице с Крымом похищен украинский военный: что об этом известно
На админгранице с оккупированным Крымом пропал украинский военнослужащий. Он нес службу на одном из наблюдательных постов в районе полуострова Чонгар, но утром 30 мая исчез. При изучении близлежащей территории были замечены следы борьбы.
Военная служба правопорядка в ВСУ склоняется к тому, что военный был похищен. Это уж не первый инцидент, когда на админгранице с Крымом пропадают люди, потому есть основания считать, что и на этот раз боец покинул наблюдательный пост не по своей воле.
Телефон военного не отвечает. Поисковые мероприятия пока не дали результатов, но поиски продолжаются. Подключены правоохранительные органы.
Напомним, похожий случай был в апреле 2020 года. Российская ФСБ незаконно задержала украинского пограничника и пыталась силой склонить его к сотрудничеству. В итоге младшего сержанта вернули на КПВВ «Каланчак», но заставили оговорить себя: якобы он сам пришел на оккупированную территорию.
Кроме того, посещающие Крым украинцы предупредили, что на админгранице активны вражеские спецслужбы. Многих визитеров заставляют подписать документ о «конфиденциальном сотрудничестве» с ФСБ.41
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