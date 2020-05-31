Происшествия

На админгранице с Крымом похищен украинский военный: что об этом известно

На админгранице с оккупированным Крымом пропал украинский военнослужащий. Он нес службу на одном из наблюдательных постов в районе полуострова Чонгар, но утром 30 мая исчез. При изучении близлежащей территории были замечены следы борьбы.

Военная служба правопорядка в ВСУ склоняется к тому, что военный был похищен. Это уж не первый инцидент, когда на админгранице с Крымом пропадают люди, потому есть основания считать, что и на этот раз боец покинул наблюдательный пост не по своей воле.

Телефон военного не отвечает. Поисковые мероприятия пока не дали результатов, но поиски продолжаются. Подключены правоохранительные органы.

Напомним, похожий случай был в апреле 2020 года. Российская ФСБ незаконно задержала украинского пограничника и пыталась силой склонить его к сотрудничеству. В итоге младшего сержанта вернули на КПВВ «Каланчак», но заставили оговорить себя: якобы он сам пришел на оккупированную территорию.

Кроме того, посещающие Крым украинцы предупредили, что на админгранице активны вражеские спецслужбы. Многих визитеров заставляют подписать документ о «конфиденциальном сотрудничестве» с ФСБ.

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