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Украина

Ермак предпочитает кэш: глава Офиса президента обнародовал свои доходы

9:28 31 мая 2020
ермак
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Вслед за президентом Владимиром Зеленским обнародовал свою декларацию о доходах и глава президентского Офиса Андрей Ермак. В 2019 году Ермак работал директором Международной юридической компании и там получил чуть более 100 тыс. гривен за год.

Еще 151 тыс. гривен Ермаку принесла бизнес-деятельность. На предпринимателя записаны корпоративные права в девяти компаниях (юриспруденция, консалтинг и изучение общественного мнения, кинобизнес, медпрактика, оптовая торговля, охранная деятельность, производство компьютеров).

В 2006 году Ермак взял в «Альфа-Банке» 4-миллионный кредит под залог квартиры. На конец 2019 года осталось уплатить банку 3,3 миллиона.

Из имущества Ермак задекларировал уже упомянутую квартиру в Киеве (107,8 кв. м) и взятый в пользование автомобиль Toyota Camry (2015 г. в.). Новый Mercedes-Benz был куплен в марте 2020 года, потому в декларацию не попал.

Глава Офиса президента предпочитает хранить деньги наличными. Он задекларировал 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро в кэше и 27 тыс. гривен на счету в банках.

Напомним, главой Офиса президента Ермак стал 11 февраля 2020 года, зарплата у Ермака выше, чем у Зеленского.

Фото president.gov.ua

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