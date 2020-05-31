- 10:11 Страны мира возобновляют авиасообщение: когда и куда смогут улететь украинцы
- 10:05 Футбольная команда организовала трансляцию матча в Zoom, создав эффект присутствия болельщиков
- 09:56 «Шахтер» — «Динамо»: где смотреть онлайн главный матч 24-го тура чемпионата Украины
- 09:55 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:48 Ревнивец угрожал расправой с родными: стали известны подробности кровавой любовной драмы на Житомирщине
- 09:32 В Кременчуге спасателям пришлось воспользоваться "болгаркой", чтобы освободить палец девочки от кольца
- 09:28 Ермак предпочитает кэш: глава Офиса президента обнародовал свои доходы
- 09:26 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:47 Украинский пограничник спас жизнь иностранцу в аэропорту "Борисполь"
- 08:29 «Шахтер» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на топовый матч чемпионата Украины
- 08:22 Евгений Черняк оскандалился из-за "пророческого" поста про коронавирус: сеть взорвалась насмешками
- 07:37 На админгранице с Крымом похищен украинский военный: что об этом известно
Ермак предпочитает кэш: глава Офиса президента обнародовал свои доходы
Вслед за президентом Владимиром Зеленским обнародовал свою декларацию о доходах и глава президентского Офиса Андрей Ермак. В 2019 году Ермак работал директором Международной юридической компании и там получил чуть более 100 тыс. гривен за год.
Еще 151 тыс. гривен Ермаку принесла бизнес-деятельность. На предпринимателя записаны корпоративные права в девяти компаниях (юриспруденция, консалтинг и изучение общественного мнения, кинобизнес, медпрактика, оптовая торговля, охранная деятельность, производство компьютеров).
В 2006 году Ермак взял в «Альфа-Банке» 4-миллионный кредит под залог квартиры. На конец 2019 года осталось уплатить банку 3,3 миллиона.
Из имущества Ермак задекларировал уже упомянутую квартиру в Киеве (107,8 кв. м) и взятый в пользование автомобиль Toyota Camry (2015 г. в.). Новый Mercedes-Benz был куплен в марте 2020 года, потому в декларацию не попал.
Глава Офиса президента предпочитает хранить деньги наличными. Он задекларировал 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро в кэше и 27 тыс. гривен на счету в банках.
Напомним, главой Офиса президента Ермак стал 11 февраля 2020 года, зарплата у Ермака выше, чем у Зеленского.
Фото president.gov.ua152
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Кременчуге спасателям пришлось воспользоваться "болгаркой", чтобы освободить палец девочки от кольца (фото, видео)
Ревнивец угрожал расправой с родными: стали известны подробности кровавой любовной драмы на Житомирщине (видео)
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт