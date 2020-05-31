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Политика

Без шаурмы, но с борщом и кофе: Зеленский поздравил "родные города" Киев и Кривой Рог с днями рождений

11:27 31 мая 2020
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский поздравил с днем города Киев и Кривой Рог. Эти населенные пункты глава государства считает родными. В отличие от прошлогодних странных комплиментов столице, в новом послании Киеву больше не упоминается шаурма. Теперь Зеленский решил отметить ароматный киевский кофе.

«В Кривом Роге я родился, а в Киеве окончательно стал именно тем, кем я есть. Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве — самый душистый кофе. В Кривом — вкусный мамин борщ», — говорится в поздравлении.

Про Кривой Рог у президента тоже нашлись теплые слова, но пожелание жителям «полной грудью дышать чистым воздухом» прозвучало двусмысленно, учитывая экологическую ситуацию в городе.

«Хочется пожелать Киеву и Кривому Рогу всегда быть здоровыми. Во всех смыслах этого слова. Быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности, уюта и досуга. Иметь крепкий иммунитет от „вируса плохих дорог“, держать дистанцию от заторов и хаотичной застройки. Регулярно получать витаминный заряд от ивентов, концертов, соревнований и масштабных инвестиций. Полной грудью дышать чистым воздухом. Быть, жить и цвести еще не одну тысячу лет!» — пожелал глава государства.

Напомним, в 2019 году президент, поздравляя с Днем Киева, отметил запах цветущих лип и шаурмы у метро. Жители столицы тогда усомнились, что живут в одном и том же Киеве с Зеленским. Тема любви президента к шаурме всплывала с тех пор неоднократно, в том числе при выборе картин для оформления Офиса главы государства.

Фото president.gov.ua

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