В США умер Боб Кулик — один из самых известных рок-гитаристов (видео)

Шоу-бизнес

В пятницу, 29 мая, в Лас-Вегасе скончался известный рок-музыкант Боб Кулик. О смерти гитариста сообщил его младший брат Брюс. Он не назвал причину. Бобу было 70 лет.

Боб Кулик родился в Нью-Йорке 16 января 1950 года в еврейской семье. Научился играть на гитаре еще в школьные годы. Музыка была для него всем. В 1972 году он пришел на прослушивание — набирали музыкантов в новую группу, которая затем стала культовой. Это Kiss. Кулик пробовался как соло гитарист. Джин Симмонс, Пол Стэнли и Питер Крисс остались под большим впечатлением от его игры, однако тогда взяли все же другого — Эйса Фрейли.

Тем не менее, они не забыли о Кулике. Боба часто приглашали в качестве еще одного гитариста для записи песен в студии. Он активно участвовал в работе над четырьмя альбомами Kiss — Alive II, Unmasked, Killers, Creatures of the Night. Также он записывал вместе со Стэнли сольный альбом певца в 1978 году.

Кулик стал одним из наиболее востребованных гитаристов в США. Его приглашали для совместной работы как в студии, так и на концертах многие знаменитые исполнители. Этот список огромен: Лу Рид, Майкл Болтон, Мит Лоуф, Дайана Росс, Доро, а также целый ряд рок-групп. В 2017 году Боб записал свой единственный сольный альбом — Skeletons in the Closet.

Кулик также известен тем, что записал одну из самых популярных песен в культовом мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны». Композиция известна как Sweet Victory. Она впервые прозвучала в боевике «Скала» в 1996 году. А в 2001 году ее использовали в мультфильме, обыграв в пародийном ключе.

Все, кто знал Кулика, отзываются о нем как о прекрасном человеке с великолепным чувством юмора, и, конечно, как об одном из самых талантливых музыкантов в США.

Боб много лет жил в Лас-Вегасе вместе с популярной актрисой Стеллой Стивенс («Чокнутый профессор», 1963 год). Они не были официально женаты. Стивенс старше Кулика на 11 лет. Детей у них нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти легендарного американского певца Ричарда Пеннимана, известного как Литл Ричард. Он скончался в возрасте 87 лет.

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