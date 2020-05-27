31 мая 2020

Это произошло ровно 70 лет назад. Соединённые Штаты тогда участвовали в корейской войне. И, следует признать, в американской армии было немало отважных парней, желавших добровольно отправиться на другой конец света, чтобы проверить себя в условиях боевых действий. Был среди них и 20-летний Клинт Иствуд из Сан-Франциско. Вообще-то он мечтал стать профессиональным музыкантом. Но его семья была настолько бедна, что денег не хватало не то, что на музыкальное образование, а даже порой на кусок хлеба. Кем только не пришлось Клинту попробовать себя в работе — и пожарным, и автозаправщиком, и даже пианистом в ночном баре. А тут вдруг выдалась возможность стать военным лётчиком.

Первый же самостоятельный тренировочный полёт завершился для начинающего лётчика полным фиаско. Двигатель машины заглох в 5 километрах от берега и, не сумев справиться с управлением, Иствуд упустил самолёт в морские пучины, а сам вплавь добрался до кромки земли. Его чудом не наказали. И даже не отправили на войну. Его назначили инструктором по плаванию. Так бы и продолжал Иствуд обучать молодых бойцов выживанию в сложных ситуациях, если бы по совету друзей, искренне восхищавшихся его прекрасной фигурой и голливудской улыбкой, он не решил предложить себя на роли бравых ковбоев в модных тогда боевиках о Диком Западе. На удивление, едва ли не с первого раза красавчик был приглашён на съёмки фильма «Сыромятная плеть». И дальше уже пошло-поехало…

Вестерны с участием Клинта Иствуда не сходили с экранов. Он купался в лучах славы, честно говоря, больших доходов ему по-прежнему не приносившей. А потом случилось то, чего и следовало ожидать — молодой актёр с характерной внешностью (да ещё и в ставшем скоро знаменитом костюме ковбоя в пончо и сомбреро!), наконец-то, заметили все, кому и следовало обратить внимание на его талант. Приглашения посыпались одно за другим. Смелый герой и справедливый вершитель чужих судеб в образе Клинта Иствуда стал едва ли не самой популярной фигурой американского кинематографа середины прошлого века. «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Грязный Гарри», «Побег из Алькатраса», «Перевал разбитых сердец»… Эти фильмы с его участием стали культовыми не только в Америке, но и в Европе.

Вскоре пришли и награды. Да где там пришли — просто посыпались на его узнаваемую во всём мире голову. Пять (!) «Оскаров» получает Иствуд, ставший настоящей звездой мирового кино. И, кстати, четыре из них — в качестве режиссёра. Кто же не помнит, например, поставленных им замечательных картин «Непрощённый» и «Малышка на миллион»? Он стал богатым, заработав в кино почти 400 миллионов долларов. Он основал собственную киностудию и обзавёлся крупным гольф-клубом в калифорнийском городке Кармел, мэром которого даже избирался несколько раз. Он дважды был женат и от этих браков имеет 7 детей, большинство которых пошли по его творческим стопам.

Ему сегодня исполняется 90 лет. А он по-прежнему полон сил — снимает фильмы (по одному в год!), играет в свой любимый гольф и встречается с молодыми обаятельными дамами, которые, как и прежде, не дают ему прохода…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.