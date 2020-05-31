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- 14:46 Под Киевом пропавшего ребенка нашли мертвым на заброшенной ферме
Под Киевом пропавшего ребенка нашли мертвым на заброшенной ферме
Полиция Киевской области обнаружила тело 13-летнего киевлянина, который недавно пропал без вести. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Вартові еспресо».
«Тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животноводческого комплекса», — говорится в сообщении.
Родители вместе со своим ребенком приехали из столицы в дачный дом в селе Гребни Кагарлыцкого района Киевской области.
«Мальчик ушел гулять в 16:30 и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22:00 обратились за помощью в полицию», — сообщили «Вартові еспресо».
В поисках школьника были задействованы личный состав местной полиции, ювенальные полицейские, общественность. На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория. Тело погибшего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!