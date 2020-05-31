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Украина

Украинский силач установил невероятный мировой рекорд (видео)

15:15 31 мая 2020
новиков
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Молодой украинский стронгмен Алексей Новиков установил мировой рекорд по поднятию 100-килограммовой гантели. Рекорд Новикова — 11 поднятий за 75 секунд.

Упражнение «Дамбл» предполагает, что атлет должен поднять выбранный вес (обычно до 110 кг) максимальное число раз за минимальное время. Гантели поднимаются двумя руками до высоты плеча, затем одной рукой вес поднимается над головой. Правила варьируются в зависимости от соревнований: обычно либо задается фиксированное время, либо идет постепенное нарастание веса гантели и в итоге выбирается сильнейший участник.

Алексею Новикову 23 года. Он уже четырежды титулован как самый сильный человек Украины.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как добиваются успеха украинские стронгмены и какие международные чемпионаты силачей считаются самыми престижными.

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