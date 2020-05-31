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Политика

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в 250 миллиардов долларов

16:24 31 мая 2020
Леонид Кравчук
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

После подписания Будапештского меморандума Украина потеряла примерно 250 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы «БАЦМАН».

«Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах 250 млрд», — сказал он.

Политик отметил, что с представителями США не было разговора о том, чтобы такую сумму Украине компенсировали Соединенные Штаты.

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«Такого прямого разговора не было. Но было сказано о затратах. Тогда мы не знали цифр, как сегодня. Я же читал, общался с людьми, обращался к тем, кто разбирается в этом деле. Потому что президент, при всем уважении, не всеми фактами и цифрами может владеть. И это нормально, он не может все знать. Было сказано, что это очень большие затраты на постановку этого оружия на территории Украины, еще больше затраты могут быть при ликвидации оружия», — объяснил Кравчук.

По его словам, у Украины было около 46 ядерных боеголовок на твердом топливе, остальные были жидкотопливные.

«Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия. Мне химики говорили, что если оно, не дай господи, разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения. Я говорил об этом: «Как нам? Мы, Украина, самостоятельно это сделать не можем. Россия хочет только забрать ядерные боеголовки», — рассказал бывший президент Украины.

Кравчук отметил, что в Украине «все до единой ракеты были направлены на США».

Как писали «ФАКТЫ», ранее бывший министр иностранных дел Украины (2012−2014 гг.) Леонид Кожара заявил, что Соединенные Штаты Америки осуществляли колоссальное давление на Украину, чтобы лишить ее возможности разрабатывать собственное оружие массового поражения.

По его словам, в Украине после распада СССР находились военные научные лаборатории, которые давали возможность разрабатывать ядерное и биологическое оружие.

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Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в 250 миллиардов долларов

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