Crew Dragon добрался до МКС: онлайн-трансляция стыковки

Мир

В воскресенье, 31 мая, ожидается стыковка пилотируемого корабля Crew Dragon и Международной космической станции. Как уже сообщали «ФАКТЫ», накануне 30 мая состоялся успешный запуск этого летательного аппарата, построенного частной компанией SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

Впервые за девять лет США смогли самостоятельно отправить своих астронавтов в космос, не обращаясь за помощью к Роскосмосу. На орбиту отправились опытные Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Сейчас за их полетом, который согласно расчетам должен продолжаться 19 часов с момента запуска до стыковки с МКС, внимательно следят во всем мире.

В 18:24 все готово к открытию люка, отделяющего МКС от «Индевора». Именно так теперь называют в ходе переговоров корабль Crew Dragon и астронавты, и диспетчеры.

В 17:29 НАСА официально подтвердило, что Crew Dragon произвел стыковку с МКС. На станции Бенкена и Херли с нетерпением ждут американский астронавт Крис Кэссиди, а также россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Для того, чтобы открыть переходный отсек и пустить прибывших, потребуется около часа.

Одним из первых свои поздравления руководству НАСА отправил Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса.

Когда до стыковки оставались считанные минуты, Бенкен и Херли сообщили, что готовы к маневру.

Управление полетом Crew Dragon проходит в автоматическом режиме, однако астронавты имеют возможность вмешаться, если что-то пойдет не так или потребует корректировки, и перейти на ручной режим управления. Кстати, интересная деталь — все предыдущие американские космические корабли управлялись астронавтами либо с помощью штурвала, либо джойстика. SpaceX отказалась от этого и предложила современную технологию touchpad. В рубке установлен дисплей, напоминающий планшет. Прикосновением к нему астронавты отдают команды. Все очень просто.

Рабочий день 31 мая для Роберта и Дугласа начался в 04:45 по EDT, что соответствует 11:45 по киевскому времени. Астронавтов разбудили музыкой. Они сами выбрали песню, под которую им хотелось бы проснуться. Это хит рок-группы Black Sabbath под названием Planet Caravan. Бенкен и Херли оказались большими поклонниками тяжелого рока.

Проверив, как работают все системы корабля, астронавты решили устроить маленькую экскурсию для тех землян, которые следят за полетом в режиме реального времени онлайн. Роберт и Дуглас показали, как выглядит корабль внутри, затем какой вид открывается из иллюминатора. Они также познакомили зрителей со своим талисманом — игрушечным дракончиком, который одновременно выполняет функции индикатора невесомости. Он парит внутри корабля.

Выяснилось также, что Бенкен и Херли выбрали название для Crew Dragon. Это старая традиция НАСА. У всех космических кораблей есть модель и серийный номер. А вот имя кораблю дают астронавты. И вот 31 мая Роберт и Дуглас сообщили, что Crew Dragon, на котором они летят, называется теперь «Индевор». «У нас есть для этого две причины. Во-первых, мы считаем, что данное предприятие SpaceX и НАСА невероятно успешным. Во-вторых, мы оба раньше летали на шаттле «Индевор», — сказали астронавты.

Слово endeavor переводится на русский язык как предприятие, начинание, попытка.

Ранее «ФАКТЫ» вели онлайн-трансляцию запуска Crew Dragon с момента старта и до того момента, когда корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9.

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