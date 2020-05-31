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Футбольный клуб построит стадион с 400 квартирами (фото)
Голландский футбольный клуб «Эксельсиор», занявший по итогам досрочно завершившегося сезона во втором дивизионе чемпионата Нидерландов седьмое место, представил проект нового стадиона. Сей факт вряд ли вызвал бы интерес у кого-то, кроме болельщиков клуба из Роттердама, если бы не одно обстоятельство.
Как сообщает Fumsmagazin, главной фишкой новой арены, рассчитанной на 6,5 тысячи мест, станут башни по четырем углам стадиона. В них построят 400 жилых апартаментов и будут продавать их, как обычную жилплощадь. Представляете, лежите себе в спальне и наблюдаете за игрой любимой команды?
Так будет выглядеть новая арена голландского клуба
«Мы никогда не скрывали, что хотим играть в элитном дивизионе. Тем не менее, при нынешних условиях мы достигли максимально возможного уровня дохода, поэтому нам нужно искать альтернативы», — цитирует RTV Rijnmond управляющего директора «Эксельсиора» Ферри де Хаанзухена.
Сообщается, что клуб из Роттердама уже направил планы на рассмотрение городскому совету и получил первичное одобрение.
Отметим, что пока ФК «Эксельсиор», история которого насчитывает целых 118 лет, принимает соперников на стадионе Van Donge & De Roo вместимостью 4 400 зрителей (на фото в заголовке). Еще в прошлом сезоне клуб играл в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов.
Кстати, в 1958 году «Эксельсиор» стал первым голландским клубом со стадионом с крытыми трибунами. В свое время честь роттердамцев защищали такие известные футболисты, как чемпион Испании в составе «Реала» Ройстон Дренте, победитель Лиги чемпионов в футболке «Челси» Саломон Калу и лучший бомбардир чемпионата Нидерландов в составе АЗ Мунир Эль-Хамдауи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одесский стадион «Черноморец» продали американской компании.
Фото Other Agency187
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