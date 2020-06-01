Мир

Хуже COVID-19: в США предупредили об «апокалиптическом» вирусе, который может уничтожить половину человечества

Американский врач и ученый Майкл Грегер предупредил, что миру грозит новый «апокалиптический» вирус, по сравнению с которым коронавирус покажется сущей ерундой. По мнению эксперта, крайнюю опасность представляют собой зоонозы — группа заболеваний, возбудители которых паразитируют в организме животных и которые могут, мутировав, передаваться человеку.

Так, считается, что туберкулез и корь появились от коз, оспа — от верблюдов, коклюш — от свиней. Переносчиками COVID-19 были летучие мыши, к человеку этот вирус попал через панголина, мясо которого считается в Азии деликатесом.

Как пишет издание Daily Star, по мнению Грегера носителями вируса, способного уничтожить половину человечества, могут стать обыкновенные куры, которых в мире сейчас уже более 24 миллиардов — это вдвое больше, чем было 20 лет назад.

Люди становятся уязвимыми для вируса в связи с теснотой и нестерильностью на птицефабриках, а также химикатами, которыми кормят кур. Таким образом вирус быстро распространится среди птиц, а затем может вызвать пандемию у людей.

Грегер напомнил, что в 1997 году появился новый штамм птичьего гриппа, известный как H5N1. Уточняется, что первым зараженным был трехлетний мальчик в Гонконге, у которого зафиксировали боль в горле и животе, после чего тот скончался от острой дыхательной и органной недостаточности. Вирус отличался крайне высоким числом летальным исходов. Умерла треть инфицированных. Однако, к счастью, вспышку заболевания удалось вовремя взять под контроль. Если H5N1 мутирует таким образом, что сможет распространяться быстрее, это грозит катастрофическими последствиями.

Разновидностью птичьего гриппа, как выяснили ученые, была также печально известная «испанка», которая в 1918—1920-х годах унесла жизни 50 миллионов человек.

По мнению Грегера (сам он является убежденным веганом), в теории единственным выходом гарантировать безопасность человечества является забой всех кур на Земле и создание их популяции заново.

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