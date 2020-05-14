«Существует множество «нулевых пациентов»: швейцарский ученый раскрыл новые секреты коронавируса

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Для создания эффективной вакцины против любого опасного вируса ученым необходимо узнать как можно больше информации о нем. Новый коронавирус не исключение. Швейцарская газета Le Temps опубликовала 13 мая интервью с исследователем Франсуа Баллу, который подробно и достаточно понятно рассказал о том, как все-таки появился коронавирус и как он распространился по планете. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой важной публикации.

«Откуда взялся вирус SARS-CoV-2? Когда он появился? Как он дошел до нас? Секреты нового коронавируса кроются в его геноме. Их еще предстоит раскрыть полностью. Чтобы сделать это, ученые сравнивают генетические последовательности вирусов, взятых у пациентов с COVID-19, в поисках крошечных изменений, которые позволят им восстановить генеалогическое древо вируса, используя мощные компьютерные инструменты.

Такая область исследований называется филогенетикой и является специальностью швейцарского исследователя Франсуа Баллу. Директор Института генетики в Университетском колледже Лондона буквально на днях опубликовал в журнале Infection, Genetics and Evolution исследование, в котором содержится сравнение более 7 000 генетических последовательностей нового коронавируса, собранных по всему миру. Свои выводы он также разместил на сайте Gisaid, где ученые из разных стран обмениваются идеями и результатами исследований. Баллу известен и в соцсетях. На его аккаунт в Twitter подписаны более 30 тысяч пользователей.

— Новый коронавирус часто мутирует?

— Мутации — это ошибки, которые происходят случайно, когда вирусы копируют свой геном. Они случаются более или менее часто в зависимости от организмов. SARS-CoV-2 имеет довольно стандартную частоту мутаций для РНК-содержащих вирусов, например, ниже, чем у ВИЧ или гриппа. Со времени появления этой болезни у человека в вирусе накопилось мало изменений. Мы сравнили вирусы, собранные на ранних стадиях пандемии, с другими, более поздними. Вирус, собранный сегодня, находится, в среднем, на расстоянии около десяти мутаций от общего предка, то есть вируса, который первоначально попал в человеческую популяцию из животного резервуара. Это говорит в пользу гипотезы относительно недавнего общего предка.

— Вы определили дату появления данного патогена у человека?

— Чем больше мы продвигаемся во времени, тем больше вирусов накапливают мутации по сравнению с генетической последовательностью их общего предка. Когда мы узнаем, насколько часто происходят эти мутации, мы можем вернуться назад и рассчитать, за какое время они появились. Таким образом, филогенетическое древо вируса постепенно восстанавливается, причем общий предок на уровне корней и все его потомки размещаются на ветвях, длина которых пропорциональна количеству накопленных ими мутаций.

Используя эту технику, мы вычислили дату перехода вируса от животных к человеку. Это произошло примерно в октябре или ноябре 2019 года, что соответствует и другим оценкам. Наш вывод также согласуется с датой первого случая заболевания человека, выявленного 17 ноября в Китае. Кроме того, наше исследование лишает законной силы определенные спекуляции, согласно которым новый коронавирус циркулировал намного раньше, не будучи обнаруженным.

— Полученные вами данные говорят о географическом происхождении нового коронавируса?

— Да! Нет сомнений, что новый коронавирус пришел из Китая. Все ранние образцы SARS-CoV-2 являются китайскими. Генетические исследования ясно показывают, что вирусы, собранные в других частях света, происходят от этих первых вирусов из Китая.

— На сайте Nexstrain, который базируется на научной информации, полученной исследователями благодаря анализу различных геномов, можно увидеть, как этот вирус распространялся по всему миру. И там показано, что случаи обмена зараженными между разными странами весьма многочисленны!

— Так и есть. В большинстве стран, по которым у нас достаточно данных, в частности, в Соединенных Штатах, Великобритании и Исландии, мы видим, что генетическое разнообразие вирусов повторяет их разнообразие на глобальном уровне. В то же время в Китае присутствует только часть этого глобального разнообразия. Такие наблюдения позволяют предположить, что каждая локальная эпидемия была вызвана большим количеством независимых случаев заражения вирусом, вероятно, в самом начале пандемии, через несколько недель после ее начала в Китае. При подобных обстоятельствах неудивительно, что французский пациент заразился COVID-19 в декабре 2019 года, как недавно было обнаружено врачом, который повторно проанализировал образцы от одного из своих бывших больных. По нашей оценке, в одной только Исландии было зарегистрировано от 50 до 60 различных проникновений нового коронавируса: следовательно, существует множество «нулевых пациентов», и нет смысла искать виновных!

— Определенные участки генома нового коронавируса, похоже, более склонны к мутациям по сравнению с другими. Какой вывод можно сделать из этого наблюдения?

— Действительно, мы обнаружили уже 200 мутаций в 4 000 мест. Тот факт, что они регулярно появляются в различных географических зонах, не случайность. Вне всяких сомнений эти мутации позволяют вирусу адаптироваться к новым для него условиям обитания. Ведь совсем недавно он циркулировал только среди животных.

— Могут ли эти мутации сделать вирус более агрессивным?

— Вряд ли. Для этого нет никаких предпосылок, в том числе с эволюционной точки зрения, так как вирус успешно циркулирует. Его носителями является большое количество людей, причем с незаметными симптомами. Более агрессивные вирусы, такие как, например, Эбола, ограничены в своем распространении, потому и ведут себя иначе. Я не исключаю возможности, что в дальнейшем новый коронавирус будет развиваться по различным направлениям. Его разновидности, возможно, будут различаться степенью агрессивности и способами передачи. Но на данный момент ничего подобного мы не наблюдаем.

— В исследовании вас интересовали не только мутации вируса, но и стабильные зоны его генома. Почему?

— Определенные области генома вируса не меняются со временем. Они остаются постоянными. Определить их очень важно, потому что они содержат потенциал для создания лекарств и вакцин. На сегодняшний день в мире ведутся работы по созданию более 100 вакцин против этого вируса. В долгосрочной перспективе их эффективность зависит от того, насколько точно вакцина поражает антиген — зону вируса, по которой его узнают антитела. Антиген в течение времени не меняется. Именно эта стабильная зона генома и представляет интерес для подобных исследований. Мы создали специальный сайт, где делимся с другими учеными полученной нами информацией".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одна из ведущих ученых ВОЗ Соумия Сваминатан заявила: для того чтобы взять под контроль распространение коронавируса, может потребоваться от четырех до пяти лет.

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