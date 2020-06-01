Происшествия

Пожар в приюте для животных в Одессе: собак и кошек бросился спасать случайный прохожий (фото, видео)

Вечером в воскресенье, 31 мая, в Суворовском районе Одессы загорелся приют для бездомных животных по улице Наливной, 11. По словам очевидцев, сильное задымление и языки пламени заметил прохожий, он и вызвал спасателей.

«Затем сам перелез через забор и начал выносить на руках животных из задымленного помещения. Одного за другим, включая котят и щенков. Немного позднее прибыли сотрудники приюта», — рассказывают свидетели.

Пожарные прибыли на место происшествия и погасили огонь. Причина возгорания устанавливается. Приют принадлежит благотворительной организации «Ковчег».

По словам свидетелей, выгорел корпус, где содержались около четырех десятков кошек.

Другой корпус, в котором квартировали несколько сотен собак, уцелел.

Из приюта эвакуировали животных, часть из них временно разместили в местном ветеринарном стационаре.

Как сообщили в понедельник, 1 июня, в региональном главке ГСЧС, сообщение о возгорании в приюте поступило в службу спасения «101» около 20:00.

«Практически за час пожар был локализован и ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Эвакуированы 40 кошек и 350 собак, а также спасен расположенный рядом склад компании «Акация», — сообщили в главке.

Привлекались 7 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава.

Напомним, недавно в Одессе зоозащитники из общественной организации Animal Sos Odessa вступились за львенка, над которым издевались посетители открывшегося после карантина ночного клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ивановском районе под Одессой нашли «живодерню» с десятками трупов. Волонтеры едва не устроили самосуд над владельцем питомника.

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