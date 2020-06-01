- 10:52 Назван самый культовый предмет одежды в истории моды
- 10:32 На Харьковщине пассажирский автобус влетел в дерево: фото с места аварии
- 10:26 Владимир Остапчук поставил точку в публичных разборках с бывшей женой
- 10:21 "Укрзалізниця" запускает более 40 поездов: опубликована карта
- 10:05 Бой Ломаченко — Лопес может пройти со зрителями: названы сроки
- 10:01 Рака ждут проблемы на работе, а Рыб — денежные поступления: гороскоп на неделю
- 09:58 Олег Винник снова назван лучшим певцом: все победители премии "Золотая Жар-Птица"
- 09:56 Запуск городской электрички в Киеве перенесли: названа новая дата
- 09:56 Пожар в приюте для животных в Одессе: собак и кошек бросился спасать случайный прохожий
- 09:50 Преступники ограбили супругов, выигравших в лотерею 125 миллионов долларов
- 09:47 В Харькове мать с ребенком «выпали из окна»: фото с места жуткой трагедии
- 09:41 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Бой Ломаченко — Лопес может пройти со зрителями: названы сроки
Американский промоутер Боб Арум заявил, что рассчитывает провести объединительный бой двух чемпионов мира в легком весе — 32-летнего украинца Василия Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и 22-летнего американца Теофимо Лопеса (15 побед, 12 из них — нокаутом) — в сентябре да еще со зрителями.
«Бой Ломаченко и Лопеса будет на одном из наших сентябрьских вечеров бокса, где, надеюсь, будут присутствовать зрители», — заявил 88-летний Боб Арум в комментарии ESPN.
Напомним, что поединок Ломаченко — Лопес за титул абсолютного чемпиона в легком весе должен был состояться 30 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Украинец, как известно, владеет поясами по версиям WBA, WBO и WBC, у американца — титул по версии IBF.
К слову, по информации сайта Mixsport, гонорар Ломаченко за бой с Лопесом в посткарантинных условиях может быть уменьшен с 4,5 млн долларов до 1,1 миллиона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василия Ломаченко признали лучшим в истории боксером-любителем.
Фото ESPN58
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...