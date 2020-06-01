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Спорт

Бой Ломаченко — Лопес может пройти со зрителями: названы сроки

10:05 1 июня 2020
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Американский промоутер Боб Арум заявил, что рассчитывает провести объединительный бой двух чемпионов мира в легком весе — 32-летнего украинца Василия Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и 22-летнего американца Теофимо Лопеса (15 побед, 12 из них — нокаутом) — в сентябре да еще со зрителями.

«Бой Ломаченко и Лопеса будет на одном из наших сентябрьских вечеров бокса, где, надеюсь, будут присутствовать зрители», — заявил 88-летний Боб Арум в комментарии ESPN.

Напомним, что поединок Ломаченко — Лопес за титул абсолютного чемпиона в легком весе должен был состояться 30 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Украинец, как известно, владеет поясами по версиям WBA, WBO и WBC, у американца — титул по версии IBF.

К слову, по информации сайта Mixsport, гонорар Ломаченко за бой с Лопесом в посткарантинных условиях может быть уменьшен с 4,5 млн долларов до 1,1 миллиона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василия Ломаченко признали лучшим в истории боксером-любителем.

Фото ESPN

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