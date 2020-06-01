Стадо коров убило пенсионера

Мир

В сельской местности близ деревни Инглтон 82-летний пенсионер погиб на прогулке в результате нападения стада коров. Об этом, как пишет издание Metro, сообщила полиция британского графства Северный Йоркшир.

Мужчина погиб на месте. Сопровождавшая его 78-летняя жена получила серьезные травмы и была доставлена в больницу вертолетом.

Подробности инцидента не сообщаются. Супруги не были местными. Они постоянно проживали в деревне Фоулридж в соседнем графстве Ланкашир.

Британская ассоциация The Ramblers, которая занимается защитой прав пешеходов в Великобритании, советует людям, которые проходят возле стада, внимательно наблюдать за поведением животных — особенно за быками и коровами с телятами. Двигаться нужно быстро и спокойно, но не бежать. Особленно осторожным следует быть, если вы идете с собакой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что игравшего на улице четырехлетнего мальчика растерзали и съели дикие свиньи.



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