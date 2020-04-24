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Мир

Игравшего на улице четырехлетнего мальчика растерзали и съели дикие свиньи

11:10 24 апреля 2020 203
Свинья
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На окраине индийского города Хайдарабад произошла жуткая трагедия. Четырехлетнего мальчика из бедной семьи, который вышел погулять на улице, убили дикие свиньи. Животные напали на ребенка и утащили его на находящуюся поблизости мусорную свалку. Там они растерзали его и частично съели тело.

Разыскивавшие мальчика родители прибыли на свалку, когда полицейские пытались идентифицировать жертву. Ребенка доставили в больницу, но там смогли лишь констатировать его смерть.

Как сообщает издание Telangana Today, местные жители давно жаловались на свиней, которые беспрепятственно бродят по улицам, но власти жалобы игнорировали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США сиделку растерзали дикие кабаны, напавшие на нее возле дома ее пожилых подопечных.

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