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Игравшего на улице четырехлетнего мальчика растерзали и съели дикие свиньи
На окраине индийского города Хайдарабад произошла жуткая трагедия. Четырехлетнего мальчика из бедной семьи, который вышел погулять на улице, убили дикие свиньи. Животные напали на ребенка и утащили его на находящуюся поблизости мусорную свалку. Там они растерзали его и частично съели тело.
Разыскивавшие мальчика родители прибыли на свалку, когда полицейские пытались идентифицировать жертву. Ребенка доставили в больницу, но там смогли лишь констатировать его смерть.
Как сообщает издание Telangana Today, местные жители давно жаловались на свиней, которые беспрепятственно бродят по улицам, но власти жалобы игнорировали.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США сиделку растерзали дикие кабаны, напавшие на нее возле дома ее пожилых подопечных.
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