Чемпион НБА жестоко избил ногами участника беспорядков в США (видео)

Спорт

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит жестоко избил белокожего участника беспорядков в Лос-Анджелесе, спровоцированных смертью 25 мая в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестоких действий полицейских во время задержания, сообщает Clutch Points.

Сам 34-летний Смит по горячим следам объяснил причину инцидента, записав видео в Instagram. Известный баскетболист рассказал, что напал на человека, который до этого разбил окно в его автомобиле.

«Хочу, чтобы вы знали прямо сейчас, пока не увидите эту чушь в каком-то другом месте, — заявил Джей Ар Смит. — Один из этих маленьких белых мальчиков не понял, куда попал. Он разбил окно в моем внедорожнике. Это случилось в жилом районе. Здесь нет никаких магазинов, ничего в этом роде. Он разбил мое окно. Я догнал его и проучил.

Итак, когда отснятый материал выйдет и вы его увидите, знайте следующее: я догнал его и проучил. Он разбил мое окно. Это не преступление на почве ненависти. У меня нет проблем ни с кем, ни у кого нет проблем со мной. Проблема в системе. Этот мерзавец разбил мое окно, и я проучил его. Он не знал, чье окно он разбил, поэтому получил. Вы увидите это видео позже, но сейчас я рассказываю вам, что случилось на самом деле".

Отметим, Джей Ар Смит в последний раз выходил на паркет в ноябре 2018 года, приняв участие в прошлом регулярном чемпионате НБА в 11 встречах (всего за карьеру он провел в лиге 961 поединок, став в 2016 году чемпионом).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-баскетболист НБА Пол Пирс рассказал, как ему нанесли 11 ножевых ранений.

Фото Twitter.com/NBA

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