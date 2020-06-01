26.71 / 26.93 29.43 / 29.90
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Одесской ЖД на ходу загорелась электричка: фото с места ЧП

13:48 1 июня 2020
горящая электричка
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

ЧП случилось на перегоне Помошная — Новоукраинка. Об этом сообщает экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава. По его данным, горел электропоезд ЭР9п-362, который выпущен на Рижском вагоностроительном заводе в январе 1975 года и с 1978 года работает на Одесской железной дороге. Кава выложил на странице в Fecebook видео и фотоснимки, которые подтверждают факт происшествия. (Напомним, пару дней назад в Днепре на ходу загорелся трамвай.)

«Очередной повод повысить жалование членам правления и наблюдательного совета Государственной компании УЗ. На этот раз точно видно, что произошло именно „задымление“, а не „возгорание“ электропоезда ЭР9п-362. Напомню, что последний раз электропоезда для пригородных перевозок в Украине приобретались 12 лет назад», — написал Кава.

Ни в АО «Укрзалізниця», ни в его одесском региональном филиале данный инцидент не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Киеве: на улице Борщаговской прямо во время движения загорелся автомобиль «Славута».

Читайте также: Электричка «Шостка — Киев» загорелась на ходу: подробности, фото и видео происшествия

Читайте также: Под Сумами загорелся поезд с пассажирами: в сеть выложили впечатляющее видео

77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Надпись

В России появилась огромная надпись «Путин — вор»: росСМИ сознательно исправили ее фото

горящая электричка

На Одесской ЖД на ходу загорелась электричка: фото с места ЧП

Могила Виктора Януковича-младшего

На могиле сына Януковича в Крыму стоит сигнализация (фото)

Пункт пропуска

Где можно пересечь границу Украины и кого пропустят через КПВВ в Крым и ОРДЛО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер