Происшествия

На Одесской ЖД на ходу загорелась электричка: фото с места ЧП

ЧП случилось на перегоне Помошная — Новоукраинка. Об этом сообщает экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава. По его данным, горел электропоезд ЭР9п-362, который выпущен на Рижском вагоностроительном заводе в январе 1975 года и с 1978 года работает на Одесской железной дороге. Кава выложил на странице в Fecebook видео и фотоснимки, которые подтверждают факт происшествия. (Напомним, пару дней назад в Днепре на ходу загорелся трамвай.)

«Очередной повод повысить жалование членам правления и наблюдательного совета Государственной компании УЗ. На этот раз точно видно, что произошло именно „задымление“, а не „возгорание“ электропоезда ЭР9п-362. Напомню, что последний раз электропоезда для пригородных перевозок в Украине приобретались 12 лет назад», — написал Кава.

Ни в АО «Укрзалізниця», ни в его одесском региональном филиале данный инцидент не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Киеве: на улице Борщаговской прямо во время движения загорелся автомобиль «Славута».

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