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Спорт

«Ситуация шокировала»: футболист «Карпат» рассказал о заражении коронавирусом

16:03 1 июня 2020
Владислав Дубинчак
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист львовских «Карпат» Владислав Дубинчак, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», рассказал на своей странице в Instagram о своем заражении COVID-19. Напомним, что из-за выявления инфицирования коронавирусом у нескольких игроков и персонала львовского клуба 31 мая был отменен матч 24-го тура УПЛ «Карпаты» — «Мариуполь».

«Хотел поблагодарить всех за поддержку, за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки, — написал 21-летний Владислав Дубинчак. — Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный. Именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня — в полной изоляции.

Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным. Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала. Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобных обстоятельствах. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы".

Отметим, что в текущем сезоне чемпион Украины в составе «Динамо» U19, защитник Владислав Дубинчак провел за аутсайдера УПЛ «Карпаты» 18 поединков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Миная» сдал положительный тест на коронавирус.

Фото ФК «Карпаты»

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