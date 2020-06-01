Изменение климата усугубляет проблемы на украинских пасеках

Украина

Изменение климата усугубляет проблемы в пчеловодстве, что приводит к еще более массовому мору пчел и убыткам пасечников. И хотя сами украинские пчеловоды списывают мор на отравления пчел средствами защиты растений, официальные данные говорят о другом.

Как сообщает AgroPortal.ua со ссылкой на данные ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины», за последние 5−6 лет в 60% случаев насекомые страдают от паразитарных организмов (например, клещи и др.), в 20% — обнаруживаются бактериальные болезни расплода, в 17% — вирусные заболевания.

Незаразная патология, к которой относится отравление пестицидами, из года в год значительно колебалась, достигая максимальных уровней в 2019—2020 гг. — 30%. В 2016—2017 гг. этот уровень, к примеру, составил всего 10%.

«На заболевание пчел и их массовую гибель влияет изменение климатических условий — рост среднегодовой температуры и увеличение количества опасных метеорологических явлений», — рассказывает заведующая сектором изучения болезней пчел ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» Елена Сиренко.

К тому же, добавляет она, изменение климата приводит к быстрому и активному распространению паразитарного заболевания варроатоз. Это в дальнейшем снижает иммунитет у пчел и приводит к вирусным, грибковым и бактериальным заболеваниям.

Конечно, эксперты не отрицают и наличия проблемы токсикозов — отравления пчел средствами защиты растений. Однако соглашаются, что в этом случае ответственность несут обе стороны — и аграрий, и пасечник. Первый должен вовремя уведомить об обработке и правильно ее провести, второй — изолировать пчел на необходимый срок и обеспечить им питание.

«В тех регионах, где сельхозпроизводители наладили эффективный диалог с пчеловодами, отравления пчел фиксируются гораздо реже. Такая коммуникация — это доверие и восприятие друг друга как взаимозависимых партнеров», — говорит и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины в 2019 г. Ольга Трофимцева.

Она также обращает внимание, что большинство пчеловодов в Украине работает в тени. Это создает дополнительные сложности для их оповещения об обработках полей.

Со своей стороны, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов также обращает внимание, что сейчас назрела необходимость совершенствования самой системы оповещения, которая досталась Украине еще с советских времен. Пример можно взять из частных разработок, которые уже функционируют.

«Но чтобы такая система эффективно работала, она должна быть обязательной», — подытожил эксперт.

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