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Отомстила подруге: 15-летняя одесская школьница распространяла в соцсетях детское порно
1 июня, в международный День защиты детей, сотрудники киберполиции совместно со следователями разоблачили юную любительницу «клубнички». Согласно данным правоохранителей, 15-летняя школьница распространяла в социальных сетях детскую порнографию. Для этого она создала страницу со ссылкой на Telegram-канал, который сама администрировала и где в дальнейшем размещала порнографические материалы. При этом девочка делала ссылку на личные страницы пользователей соцсетей, изображенных на непристойных фото и видео. (Ранее в Днепре был задержан мужчина, который снимал порно с детьми.)
«Как выяснилось, изначально Telegram-канал девочка создавала с целью мести подруге. Когда он уже функционировал, злоумышленнице начали поступать сообщения от посторонних лиц с файлами порнографического характера. Этот контент несовершеннолетняя также распространяла среди пользователей канала, количество которых составляет порядка 3 тыс. человек», — сообщили в главке Нацполиции.
Сейчас работа Telegram-канала заблокирована. По месту жительства юной одесситки правоохранители провели обыск, во время которого изъяли мобильный телефон и системный блок к компьютеру с файлами, содержащими признаки детской порнографии. Изъятое направили на искусствоведческую экспертизу.
Открыто производство по ч. 4 ст. 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов») Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи — достаточно серьезна: лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. От столь строгого наказания школьницу может уберечь только то, что она несовершеннолетняя.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепропетровской области задержали женщину, которая изготавливала и распространяла детскую порнографию. Причем к созданию «продукции» она привлекла свою 4-летнюю дочь.
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