Спорт

Уволенная за проституцию телеведущая рассказала о сексе со звездой «Ювентуса» (фото)

Бывшая телеведущая популярного в Боснии и Герцеговине телеканала Pink Сенада Нуркич, несколько лет назад уволенная за занятие проституцией, во время общения со своими подписчиками в Instagram рассказала о своих сексуальных похождениях.

В частности, 29-летняя модель, отвечая на вопрос, спала ли она с футболистами, сразу ответила: «Да, с Миралемом Пьяничем» (Сенада и будущая звезда «Ювентуса» родились в боснийском городе Тузла, но Миралем еще в детстве из-за войны эмигрировал с родителями в Люксембург). «Он быстр, как кролик», — уточнила красавица.

Когда же подписчики усомнились в ее словах, Сенада объяснила: «Зачем мне лгать. Я не хочу за счет кого-то прославиться и готова подтвердить все сказанное на полиграфе. В любом случае, Балканы сгорят от моих признаний».

Кстати, один из вопросов состоял в том, были ли в «коллекции» Сенады Нуркич темнокожие футболисты.

«Да, но цвет кожи тут не имеет значения. Он был плох в постели», — написала девушка, прикрепив фото ивуарийского экс-форварда московского ЦСКА и белградского «Партизана» Гогуа, с которым она занималась любовью.

В Instagram Сенады Нуркич полно откровенных снимков

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Англии Кайл Уокер «зажег» во время карантина с проститутками.

Фото Instagram

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