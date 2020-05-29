2 июня 2020

Долго искал в нашей коллекции композицию, в которой присутствовал бы ананас. С трудом удалось обнаружить несколько ананасов в этой «Гавайской церемонии». Если внимательно присмотреться, то и вы сможете заметить перед девочкой, сидящей за троном маленькой принцессы, гору экзотических фруктов, среди которых есть и ананасы.

Почему вдруг мне понадобились именно эти диковинные произведения природы, можете задаться вопросом вы. Отвечу: сегодня, 2 июня, в Таиланде проводится единственный в мире Фестиваль ананаса. Во время путешествия по этой стране нам с детьми не раз приходилось слышать об этом необычном празднике, главным героем которого является фрукт, с некоторых пор и у нас достаточно популярный. Ну, а напробовались мы его там так, что подобное удовольствие способно запомниться на всю жизнь.

Кстати, в отличие от украинских цен стоимость ананаса в Таиланде приятно поражает любого туриста. Всего лишь за один доллар вы можете выбрать самый большой и спелый ананас, который при вас же мастерски будет разделан на ровные кубики, которые можно смело отправлять в рот, смакуя каждый кусочек. В Таиланде ананасы вам предлагают буквально повсюду — на песчаном пляже, во время поездок на круизных корабликах, в дорогих ресторанах и дешёвых кафешках, и даже просто у обочины дорог, по которым чаще всего проезжают туристические автобусы.

Хотя родиной ананасов называют Бразилию, более всего их — почти треть мирового экспорта! — производят на Гавайях. Мне впервые ананас, только что сорванный с невысокого деревца, растущего на, казалось бы, бесконечной плантации, довелось попробовать в экваториальной Африке — в Гане. Не могу сказать, что вкус того плода чем-то очень уж отличался от ананасов, которые потом приходилось пробовать в той же Бразилии, Мексике, Индонезии, в Доминиканской Республике или на Мальдивах. Ананасы больше отличаются весом (порой он достигает 4 килограммов!) и цветом (кроме привычных для нас жёлтых внутри, они ещё бывают зелёными и даже розовыми), чем вкусом.

Из ананасов чего только не научились готовить — и конфеты, и различные фруктовые салаты, и самые необычные джемы. А в Израиле (казалось бы, где ещё такое можно найти!) мне в одном из кибуцев предлагали попробовать даже ананасовое вино, приготовленное из плодов, вырощенных в местных теплицах. Между прочим, ананасы в теплицах выращивали в начале XIX века во многих европейских странах, в том числе и в царской России. А знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак даже попытался сделать на выращивании ананасов бизнес, для чего и построил в пригороде Парижа специальные теплицы. Увы, удачным для него этот вид деятельности так и не стал.

Сейчас очень часто можно услышать советы о применении различных ананасовых диет для похудения. Отчасти они имеют под собой научное обоснование. Ведь ананасовая мякоть не содержит жиров, зато в ней много полезной для пищеварения сетчатки. Впрочем, оппоненты этой теории считают, что увлекаться ананасовой диетой всё же не стоит. Всему нужно знать меру.

На этой философской ноте позвольте всем сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.