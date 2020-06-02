- 12:11 Владелец «Челси» купил самую дорогую виллу в Израиле
- 12:07 За первые сутки работы камеры зафиксировали почти 58 тысяч нарушений ПДД в Киеве: в полиции указали на важный момент
- 12:01 На промрынке «7-й километр» устроили разборки со стрельбой: есть раненые
- 11:54 На Киевщине вандалы уничтожили памятную доску матерям погибших бойцов АТО
- 11:51 Ольга Сумская поделилась горячими пляжным фото из Крыма
- 11:50 "Пластика носа и коррекция лица": Таисия Повалий заинтриговала новым фото
- 11:48 Мать посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы она «не уходила из дома»: детали и фото шокирующего инцидента на Луганщине
- 11:38 Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах по Донбассу
- 11:30 Общественный транспорт в Киеве полностью перейдет на е-билеты: названа дата
- 11:15 Убийство сына депутата Соболева: Интерпол объявил в розыск организатора преступления
- 11:01 В центре Одессы средь бела дня устроили стрельбу: первые детали и фото происшествия
- 10:41 Гибель горняков на шахте «Лисова» во Львовской области: в трагедии обвинили мастера участка
На промрынке «7-й километр» устроили разборки со стрельбой: есть раненые (фото, видео)
Во вторник, 2 июня, на крупнейшем промтоварном рынке «7-й километр» (с марта он был закрыт на карантин), что располагается в пригороде Одессы, мужчины «неславянской внешности» устроили разборки со стрельбой. Есть пострадавшие.
По словам очевидцев, утром на рынок прибыла группа неизвестных. «Они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, судя по всему, приехали целенаправленно. Также они били витрины одного из магазинов арматурами и битами», — рассказали свидетели инцидента.
Несмотря на то, что на рынке имеется отделение полиции, никого из правоохранителей на месте происшествия не было. Это позволило злоумышленникам оперативно скрыться на иномарках.
Как сообщили в полиции, ранения получили два человека, они госпитализированы. «Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали», — констатировали в полиции, уточнив, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к ней причастные.
Напомним, что год назад полиция задержала больше 20 человек, которые ворвались на склады рядом с рынком «7-й километр». Тогда была пресечена попытка рейдерского захвата одного из предприятий.
90
Читайте также: Возле рынка «7-й километр» в Одессе масштабный пожар: первые подробности и фото (видео)
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мать посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы она «не уходила из дома»: детали и фото шокирующего инцидента на Луганщине
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...