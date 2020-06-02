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Происшествия

На промрынке «7-й километр» устроили разборки со стрельбой: есть раненые (фото, видео)

12:01 2 июня 2020
стрельбы на рынке 7-й километр
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 2 июня, на крупнейшем промтоварном рынке «7-й километр» (с марта он был закрыт на карантин), что располагается в пригороде Одессы, мужчины «неславянской внешности» устроили разборки со стрельбой. Есть пострадавшие.

По словам очевидцев, утром на рынок прибыла группа неизвестных. «Они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, судя по всему, приехали целенаправленно. Также они били витрины одного из магазинов арматурами и битами», — рассказали свидетели инцидента.

Несмотря на то, что на рынке имеется отделение полиции, никого из правоохранителей на месте происшествия не было. Это позволило злоумышленникам оперативно скрыться на иномарках.

Как сообщили в полиции, ранения получили два человека, они госпитализированы. «Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали», — констатировали в полиции, уточнив, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к ней причастные.

Напомним, что год назад полиция задержала больше 20 человек, которые ворвались на склады рядом с рынком «7-й километр». Тогда была пресечена попытка рейдерского захвата одного из предприятий.

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