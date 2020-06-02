Суррогатное материнство в Украине: торговля людьми или последний шанс для родителей?

Украина

В Украине не утихает скандал вокруг рожденных суррогатными матерями младенцев, которых из-за карантина не смогли забрать родители-иностранцы. Опубликованное в сети видео из киевского отеля «Венеция», где в одной из комнат находились 46 ожидающих своих родителей новорожденных, вызвало большой резонанс. И 46 детей — это только в одной из клиник. Всего в Украине таких младенцев больше ста. Их родители не могли попасть в Украину, так как из-за пандемии коронавируса наша страна закрыла границы для иностранцев. После скандала не только в украинских, но и в зарубежных СМИ, вопрос начал решаться: на днях стало известно, что родители из Аргентины, Испании и Китая получили разрешение на въезд в Украину. По прибытию родителям предстоит двухнедельная самоизоляция — и только после этого они смогут увидеть своих детей. Скандал спровоцировал горячую дискуссию о ситуации на украинском рынке репродуктивных услуг. Некоторые чиновники открыто заявили, что считают суррогатное материнство торговлей людьми, а Украину назвали «теневой фабрикой по рождению детей». Врачи-репродуктологи же говорят, что суррогатное материнство в Украине разрешено, а значит их действия законны. Кто прав в этой ситуации? Есть ли здесь нарушения закона? «ФАКТЫ» выяснили все подробности.

«Мы не купили и не украли этого ребенка. Это наш сын»

Нашумевшее видео с младенцами опубликовала киевская клиника репродуктивной медицины Biodexcom. Позже директор этой клиники Альберт Точиловский уточнил, что на самом деле дети находятся не в одном номере отеля, а в трех специально оборудованных комнатах, и они под постоянным наблюдением терапевтов и неонатологов. В одну комнату их принесли специально, чтобы снять впечатляющее видео — и тем самым создать резонанс и решить проблему. Точиловский сообщил, что 15 супружеских пар все же смогли попасть в Украину и сейчас живут в отелях вместе со своими детьми. Остальные родители пока видели детей только на фотографиях.

Супруги из Аргентины Хосе и Флавия давно подготовили для своего сына детскую комнату. Почти месяц они ежедневно звонили нянечкам, которые присматривали за детьми в гостинице, и просили показать им сына Ману. Хосе через экран пел сыну колыбельные. Супруги говорят, что много лет пытались зачать ребенка, но безуспешно. Воспользоваться услугами суррогатной матери для них было единственной возможностью иметь своего малыша. Хосе и Флавия планировали прилететь в Киев за месяц до рождения сына. Но пандемия коронавируса перечеркнула все планы.

В Министерстве иностранных дел Украины предлагали следующий вариант: родители-иностранцы обращаются в посольство своей страны в Украине, после чего дипломаты из этого посольства направляют письмо в МИД Украины — и только тогда родителям дают разрешение на въезд в страну. Хосе и Флавия пробовали так сделать, но в посольстве Аргентины в Украине им не пошли навстречу. Вопрос завис.

Так произошло и с гражданами многих других стран, в которых запрещено суррогатное материнство.

— Мы не считаем, что делаем что-то незаконное, — сказала «ФАКТАМ» гражданка Германии Анна. — Мы не купили и не украли этого ребенка. Это наш сын, мы с мужем его биологические родители. Мы пытались зачать ребенка почти десять лет. Две попытки искусственного оплодотворения, и обе неудачные… Суррогатное материнство было для нас последним и единственным шансом. Мы приехали в Украину, где это законно (в Германии суррогатное материнство запрещено). Если бы не карантин, проблем с въездом сейчас не возникло бы — и мы были бы рядом с сыном со дня его рождения. Мы бы смогли сразу забрать его домой, хотя юридически это тоже не очень просто. По законам Германии, где суррогатное материнство запрещено, то, что мы с мужем являемся биологическими родителями этого ребенка, еще ничего не значит. И хотя в украинском свидетельстве о рождении сына мы записаны как его родители, по законам Германии матерью ребенка считается женщина, которая его родила. Поэтому муж должен юридически признать этого ребенка своим, а суррогатная мать — подписать документы о том, что она с этим согласна. После этого муж имеет право забрать нашего сына в Германию, а я смогу его усыновить.

«Мне нужны были деньги, а паре из Испании — ребенок. Разве плохо, что мы друг другу помогли?»

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с 29-летней украинкой, которая выносила ребенка для супругов из Испании. Женщина, попросившая не называть ее имени, рассказала, что сама воспитывает шестилетнюю дочь. И что на суррогатное материнство решилась прежде всего для того, чтобы дочка ни в чем не нуждалась.

— Я развелась с мужем три года назад, с тех пор воспитываю дочь одна, — рассказала женщина. - Снимаю квартиру в Киеве. До недавних пор работала в банке и жила, как говорится, от зарплаты до зарплаты. Иногда приходилось просить деньги у родителей. О суррогатном материнстве впервые задумалась после того, как поговорила с сестрой своей подруги, которая уже два раза вынашивала детей для бездетных пар. Потом сама обратилась в клинику, узнала детали и решилась. Сдала все необходимые анализы, прошла несколько медицинских процедур, которые показали, что я к этому готова. Я шла на это осознанно, прекрасно понимала, что делаю и зачем.

По словам женщины, за то, что выносила ребенка, она получила почти 16 тысяч долларов.

— Мне нужны были эти деньги для того, чтобы открыть собственный бизнес, о котором давно мечтала, — говорит женщина. — Я решила использовать такую возможность. Супруги из Испании, для которых я выносила малыша, пытались зачать ребенка семь лет. Они все перепробовали и уже совсем отчаялись. А теперь у них есть сын. Получилось, что я осуществила их мечту. Думаю, сделала хорошее дело.

— Какие чувства испытывали в тот момент, когда отдавали ребенка?

— Я заранее настроила себя на то, что это не мой сын. Сказала себе, что просто помогаю чужому ребенку появиться на свет. Знаю, что с некоторыми суррогатными мамами работают психологи. Но мне этого не потребовалось. Даже когда разговаривала с ребенком, говорила ему: «Подожди еще немножко, скоро ты познакомишься со своими мамой и папой». Такие же эмоции были и после родов. Когда я его увидела, сразу заметила, как он похож на своих родителей. Не на меня, а на них, особенно на мать… У меня нет к этому ребенку материнской любви. Наверное, есть интерес, любопытство, но не более того.

— Как родные отреагировали на то, что вы выносили ребенка для других людей?

— Нормально. Мама меня поддержала. Отец сначала не понял. Испугался, что этим я могу нанести вред своему здоровью. Но я убедила его в том, что это не так, и сейчас уже все в порядке. Коллеги ни о чем и не узнали, потому что работаю я дистанционно и уже больше года не появлялась в офисе… А дочка знает, что мама вынашивала ребеночка для тети и дяди из Испании. Потом даже показывала ей фотографии этого мальчика. Я ни о чем не жалею. Теперь у меня есть деньги на открытие своего дела, которое, надеюсь, будет приносить мне прибыль. А родители ребенка, которого я выносила, счастливы — у них есть сын. Что плохого в том, что мы друг другу помогли?

«Суррогатное материнство разрешено украинским законодательством, клиники не нарушают закон»

Плохо это или хорошо — тема дискуссии, которая не утихает в Украине многие годы и обострилась в последние несколько недель. После того, как в сети появилось нашумевшее видео с младенцами в отеле «Венеция», уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила запретить украинкам быть суррогатными матерями для иностранных граждан. В последующих заявлениях омбудсмен уже не была так категорична, но говорила о необходимости решения этой проблемы.

«Необходимо законодательно урегулировать этот вопрос. Мы не можем проследить, как соблюдаются права граждан Украины, выезжающих с родителями в другие государства, что там происходит… Надо изучить вопрос, сколько таких детей рождается в Украине, не является ли ребенок жертвой… Возможно, рассмотреть вопрос о том, что суррогатное материнство может быть только для граждан Украины, а не иностранцев», — заявила Людмила Денисова на пресс-конференции.

Омбудсмен также сообщила, что к клинике Biodexcom и к условиям, в которых сейчас находятся 46 показанных на видео младенцев, у нее претензий нет. Но напомнила, что два года назад клиника фигурировала в громком скандале. Тогда ДНК-тест в Италии не подтвердил генетического родства с ребенком пары, воспользовавшейся услугами этой клиники. В результате мальчика отдали другой семье. По этому поводу открывали уголовное производство, расследование которого ничем не закончилось. Владелец клиники говорил, что в клинику могли прислать сперму другого мужчины, или же эмбрионы по ошибке перепутали. К слову, еще неделю назад «ФАКТЫ» обращались в клинику за комментариями, но ответа не получили.

Звучали и другие заявления. Недавно попал в скандал детский омбудсмен Николай Кулеба. Он сравнил суррогатное материнство с «торговлей людьми» и «рабством для женщин» и назвал фиктивными браки гей-пар, которые хотят иметь детей и используют для этого суррогатное материнство.

«Реклама суррогатного материнства, которая сегодня повсюду, „кричит“ нам о радостных родителях и счастливых семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле прячется за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи — фиктивные, когда „супругами“ могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники», — написал Кулеба в Facebook.

Такое высказывание о гей-парах и то, что Кулеба поставил их в один ряд с насильниками, у многих вызвало возмущение.

Заявления чиновников о том, что в нашей стране не существует так называемого репродуктивного законодательства, в Украинской ассоциации репродуктивной медицины называют в корне неверным. И уточняют, что вопросы суррогатного материнства урегулированы статьей 123 Семейного кодекса Украины и отдельным приказом Минздрава.

- Суррогатное материнство разрешено украинским законодательством, поэтому клиники не нарушают закон, — сказал «ФАКТАМ» вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины Валерий Зукин. — Да, возможно, этот закон требует усовершенствования. Но заявления о том, что в Украине якобы процветает торговля людьми, больно ударяют не только по репродуктивной отрасли и врачам, но и в целом по имиджу страны. Когда по одному из центральных телеканалов говорится, что были случаи торговли людьми, такие заявления как минимум должны быть чем-то подкреплены. Но конкретных фактов нет. Позже журналисты это признают и меняют риторику. Но громкое заявление уже прозвучало — и этого достаточно, чтобы люди начали считать врачей преступниками в белых халатах.

— Что именно на ваш взгляд нужно урегулировать? И как?

— Есть законопроект, который давно лежит в Верховной Раде, но его никак не могут рассмотреть и принять. В нем изложены основные моменты, которые необходимо урегулировать. Они же были, кстати, в законе об ограничениях в использовании суррогатного материнства и репродуктивных технологий в Украине, который был принят в 2012 году, но на него наложил вето Виктор Янукович. Первый момент — что применение суррогатного материнства (хотя мы предлагаем называть это заменным материнством) возможно только по медицинским показаниям. То есть если у женщины действительно нет возможности забеременеть другим способом. Второй момент — супруги должны находиться в законном браке и это должен быть брак между мужчиной и женщиной. Третий — у ребенка, которого выносила суррогатная мать, должна быть генетическая связь хотя бы с одним из родителей. В 2008 году был большой скандал с американкой, у которой был договор с суррогатной матерью, но суррогатной матери был перенесен эмбрион из донорского генетического материала («ФАКТЫ» писали об этой истории. Когда выяснилось, что ни американка, ни ее муж не являются биологическими родителями ребенка, в отношении женщины открыли уголовное дело, а ребенка передали в другую бездетную семью. — Авт.) Также там прописано, что суррогатная мать не может вынашивать генетически своего ребенка.

— То есть это должна быть не ее яйцеклетка?

— Да. И еще один момент, который необходимо урегулировать: чтобы не было препятствий в легализации новорожденного в стране, где проживают его родители. Речь идет о странах, где суррогатное материнство запрещено. Решить эту проблему очень сложно. Что касается ситуации, которая возникла с детьми сейчас, то это самый настоящий форс-мажор и вряд ли какой -либо принятый закон что-то бы изменил. Родители не смогли приехать из-за карантинных ограничений.

То, что такое произойдет, было понятно еще в марте — когда закрыли границы, а дети вот-вот должны были появиться на свет. Еще тогда мы обращалась в государственные органы с просьбой помочь решить эту проблему. Но вместо того, чтобы помочь, чиновники решили заняться нравоучениями. Ответ мы получили только из Министерства иностранных дел, где предложили, чтобы родители-иностранцы обращались в посольства своих стран и просили дипломатов направить соответствующую ноту в МИД. Только после этого МИД мог выдать разрешение на въезд. Отдельный вопрос — как доехать. Знаю, что одной американской паре пришлось лететь из Нью-Йорка в Париж, из Парижа в Минск, а из Минска на машине ехать в Украину. После чего еще две недели они находились в Украине на самоизоляции, потом сдали анализ на коронавирус и только тогда смогли увидеть своего ребенка.

Но это граждане США — в Америке отнеслись к этой ситуации нормально. А вот посольства той же Германии или Китая не пошли родителям навстречу. Вот и получилась ситуация, когда биологические родители находятся в другой стране и не могут законным путем попасть к своему ребенку. Хорошо, что омбудсмен сейчас начала решать этот вопрос. Что же касается заявлений некоторых других чиновников, то говорить о торговле людьми в то время, как суррогатное материнство в Украине законно, это как минимум неправильно.

— Правозащитники говорят о случаях, когда родители по каким-то причинам отказывались забирать рожденного суррогатной матерью ребенка и он оставался сиротой. Это правда?

— Такое бывает, но крайне редко. В законе четко прописано, что если эмбрион создан из генетического материала супругов и этот материал был перенесен в организм другой женщины, то родителями ребенка являются именно супруги. И они несут за него ответственность. У нас был случай, когда у суррогатной матери родилась недоношенная двойня. В тот момент врачи не могли дать никаких прогнозов. Родители-англичане не захотели брать, как они тогда решили, больных детей и уехали. Я обратился в посольство Великобритании с тем, что их граждане не исполняют своих родительских обязанностей. Закончилось все тем, что через три дня эти родители были здесь и таки забрали детей. Теперь они сами пишут мне благодарственные письма.

Но, повторюсь, таких случаев единицы. Чаще всего родители очень хотят ребенка, для них это последний шанс иметь своих детей. На самом деле вопрос, разрешать суррогатное материнство или запрещать, нужно задавать не врачам и юристам, а пациенткам, которые не могут родить ребенка. Потребность в суррогатном материнстве возникает всего у 1−2% среди всех супружеских пар с бесплодием. Получается, что абсолютное большинство, которому это не нужно, пытается решить все вопросы за меньшинство, для которого это последний шанс. Так не должно быть.

— Многие говорят о том, что вопросы в первую очередь должны быть не к клиникам, а к агентствам-посредникам, которые в основном работают незаконно…

— Да, у нас в стране таких посредников никто не контролирует. Приличная клиника и не будет работать с подобными агентствами. Но к таким посредникам обращается много людей. К сожалению, пока никто не разработал механизм, который бы позволял лицензировать и контролировать деятельность подобных агентств. А это очень важный вопрос, и его необходимо решать.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о смерти в Одесской области многодетной матери-одиночки, которая пыталась избавиться от очередного ребенка. Односельчане предполагают, что женщина зарабатывала суррогатным материнством. Люди не исключают, что она была вынуждена сделать аборт, так как от ребенка отказались «покупатели».

Фото Getty Images



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