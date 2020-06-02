Стиль жизни

Неврозы и проблемы с пищеварением: гороскоп здоровья на июнь для всех знаков зодиака

Астрологи говорят, что начало лета — прекрасный период, чтобы объявить борьбу своим хроническим недугам. Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на июнь для всех знаков зодиака.(его любовный гороскоп читайте здесь.)

Овны

У представителей знака Овен именно сейчас есть все шансы одержать победу над своими хроническими недугами. Главное — планомерно выполнять рекомендации врачей и не сходить с выбранного пути.

Тельцы

В этот период многие Тельцы задумаются над своим питанием. И это неудивительно, ведь есть большая вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом. А потому звезды советуют избегать смелых гастрономических экспериментов и строгих диет.

Близнецы

Душевные терзания представителей знака в этом месяце могут стать причиной ночных кошмаров и даже бессонницы. Чтобы этого избежать, постарайтесь проще относиться к мелким проблемам и неурядицам. Помните о том, что нет ничего важнее собственного здоровья.

Раки

В первый месяц лета у Раков есть большая вероятность получить травму или даже перелом. А потому звезды советуют представителям знака избегать экстремальных видов спорта и сильных физических нагрузок.

Львы

Июнь для Львов благоприятный период, чтобы расстаться с таким балластом, как вредные привычки. Бросить вызов курению, перееданию и прочим своим недостаткам в этот период не составит труда. Но при условии, что Львы возьмутся за себя уже в первых числах июня.

Девы

В этот период Девы особенно остро ощутят свою метеозависимость. Головные боли, сонливость и даже скачки давления, скорее всего, будут провоцировать ваше пассивное времяпрепровождение. Совет звезд — уделить внимание спорту. И особенно — умеренным кардионагрузкам.

Весы

В июне Весам стоит особенно беречь свои суставы и связки. Не стоит торопиться во время ходьбы или физических нагрузок, так как есть большая вероятность травмировать колени, локти или получить растяжение.

Скорпионы

В этот период обиды, которые представители знака так мастерски скрывают под маской безразличия, могут вылиться в серьезнее проблемы с эндокринной системой. А потому звезды советуют Скорпионам чаще говорить с близкими по душам. Тем более, когда ситуацию удастся прояснить, многие ваши претензии и душевные терзания окажутся беспочвенными.

Стрельцы

В июне Стрельцы могут разрываться между карьерными и бытовыми хлопотами. Скорее всего, во всех сферах скопится масса дел, которые будут требовать вашего немедленного вмешательства. Но не стоит забывать, что такая занятость — прямой путь к раздражительности и даже нервным срывам. А потому старайтесь планировать свой день и оставлять в нем время для качественного отдыха.

Козероги

Легкомысленное отношение Козерогов к своему здоровью в этом месяце может сыграть с представителями знака злую шутку. А потому не стоит игнорировать даже легкое недомогание. Не откладывайте визит к врачу и старайтесь пройти приписанное вам лечение до конца.

Водолеи

Нервная система Водолеев в июне будет крайне уязвимой. А потому звезды советуют представителям знака избегать чрезмерных переживаний и тем более выяснений отношений с окружающими людьми.

Рыбы

Рыбам стоит обратить особое внимание на свое зрение. Старайтесь контролировать время, которое вы проводите в гаджетах или перед монитором компьютера. И не откладывайте поход к офтальмологу, если есть какие-то негативные изменения.

Ранее Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил общий гороскоп на июнь, отметив, что особенно осторожным надо быть тем, кто решится именно в этом месяце закрыть важные финансовые вопросы. Он посоветовал прислушиваться к своей интуиции.

127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter