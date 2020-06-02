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Происшествия

В Черновцах бабушка-зацепер прокатилась на троллейбусе (фото, видео)

16:30 2 июня 2020
троллейбус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Черновцах пенсионерка продемонстрировала, что людям ее возраста не чужды поездки «зацепингом». Пожилая женщина влезла на служебную лестницу сзади троллейбуса и таким хитрым способом собиралась доехать до нужной остановки. Видео опубликовали жители Черновцов.

Предприимчивую бабушку-«зацепера» с лестницы согнала водитель, когда троллейбус остановился. До своей станции пассажирка не доехала. Пенсионерка пыталась сопротивляться, но была вынуждена уступить.

бабушка

В Черновцах отмечают, что «зацепингом» пожилая горожанка занималась вынужденно. В период карантина в городской транспорт пускают только людей со спецпропусками — работников критически важных объектов. У пенсионерки такого спецпропуска не оказалось, ехать в троллейбусе женщине не разрешили, потому черновчанка и решилась на крайние меры.

Напомним, ранее в Киеве среди троллейбусных «зацеперов» были замечены курьеры служб по доставке еды. Еще один житель столицы, пойманный при поездке на служебной лестнице троллейбуса, оправдывался, что очень спешил.

Фото pravdyvinovynybykovyny/Facebook

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