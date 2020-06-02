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Происшествия

Задержаны участники "сирийской" разборки на "7-м километре"

16:56 2 июня 2020
разборки сирийцев на 7-м километре
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В полиции прокомментировали инцидент, произошедший во вторник, 2 июня, на известном одесском промтоварном рынке «7-й километр».

Как сообщил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, утром неизвестные в масках зашли в магазин тканей, учинили там погром со стрельбой, избили работников и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах. Для установления места нахождения и задержания этих лиц в действие был введен оперативный план «Перехват».

Бех констатировал, что в «разборках» участвовали две группы граждан Сирии. В результате стрельбы ранения получили двое мужчин — 1982-го и 1990 годов рождения, которых доставили в больницу. По предварительным данным, у одного из них — огнестрельные ранения и резаные раны лица, у другого — закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения.

«Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей со своими соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились битами и пистолетом для отстрела резиновых пуль. С этим они пошли к их магазину, где разбили окна», — уточнил начальник полицейского главка.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции десять человек — участников массовых беспорядков. Поиски остальных — инициаторов конфликта, скрывшихся с места ЧП, продолжаются.

Событие правоохранители квалифицировали по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео инцидента на одесском рынке. Человек, снявший момент столкновения, акцентирует внимание на том, что у нападавших с собой были биты и арматура.

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