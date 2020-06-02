Происшествия

Боевик из базы "Миротворца" изнасиловал и убил девушку в оккупированной Горловке

На оккупированной территории Донецкой области боевики «ДНР» продолжают безнаказанно терроризировать местных жителей. Вечером 1 июня жертвой пьяного боевика в Горловке стала местная жительница Алена В. Она была схвачена на улице, изнасилована и жестоко избита до смерти.

Оккупанты заявили, что преступника искали всю ночь, но так и не нашли, хотя он — довольно известная личность в городе. Как сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»), главный подозреваемый — уроженец Горловки, бывший боевик «Оплота», а теперь «третьей горловской бригады» Данил Порядин. С 2015 года Порядин внесен в базу «Миротворца».

Напомним, в Горловке после жестокого убийства пяти человек поползли слухи, что убийцей мог быть человек со склонностями к каннибализму.

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