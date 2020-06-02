Хроники коронавируса: в ЕС считают, что пик пандемии уже пройден

Мир

Идет четвертый месяц пандемии COVID-19. По состоянию на 2 июня в мире выявлено почти 6,5 миллиона инфицированных новым коронавирусом. Скончались 378 тысяч больных. Выздоровели более 2,9 миллиона пациентов. Эти случаи считаются завершенными. Уровень смертности составляет пока 11%. Активными остаются примерно 3,1 миллиона случаев. Из них тяжелыми или критическим являются немногим более 53 тысяч, что составляет 2%.

В уже 13 странах число инфицированных превышает отметку в 100 тысяч человек. Это США (1 миллион 860 тысяч), Бразилия (более 529 тысяч), Россия (почти 430 тысяч), Испания (287 тысяч), Великобритания (277 тысяч), Италия (234 тысячи), Индия (более 200 тысяч), Франция (190 тысяч), Германия (почти 184 тысячи), Перу (170 тысяч), Турция (165 тысяч), Иран (почти 160 тысяч), Чили (более 105 тысяч).

США лидируют также по количеству смертей — более 107 тысяч. Второе место занимает Великобритания — более 39 тысяч. В первую пятерку также входят Италия (33,5 тысячи), Бразилия (свыше 30 тысяч), Франция (почти 29 тысяч).

Тем не менее власти стран Евросоюза считают, что пик пандемии уже преодолен. В мае большинство европейских государств приступили к поэтапному смягчению ограничительных мер. Выяснилось, что такая политика, к счастью, не привела к новому всплеску заражений коронавирусом. Процесс возвращения к нормальной жизни продолжается.

С 15 июня граждане Чехии вновь смогут путешествовать по Европе без необходимости сдавать обязательный тест на COVID-19 по возвращении на родину. Об этом заявил министр здравоохранения республики Адам Войтех. Правда, он уточнил, что это касается только поездок в безопасные с точки зрения эпидемиологической ситуации страны. Пока в этот список входят Германия, Швейцария, Финляндия, страны Балтии. А, например, Швеция и Великобритания признаны чешскими властями опасными, поэтому после поездки туда тест придется сдать.

Кстати, о путешествиях. В первый день июня Международная организация гражданской авиации (ICAO) обнародовала рекомендации о том, как следует вести себя пассажирам и сотрудникам авиакомпаний во время перелета и в аэропортах. Согласно ICAO, авиапассажиры по прибытию в аэропорт должны иметь при себе справку о состоянии здоровья, там им должны замерять температуру. По окончании полета им снова должны замерять температуру. Следует по возможности избегать физического контакта, например, во время процедуры контроля безопасности, а также использовать электронные, а не бумажные билеты. ICAO советует пассажирам носить защитные маски во время пребывания в аэропорту и в течение всего полета. На борту пассажиры должны как можно меньше покидать свое место, следует избегать образования очередей в туалет. Нужно также придерживаться дистанции в один метр.

Во Франции со 2 июня гражданам разрешены поездки по всей стране. Ранее нельзя было удаляться от своего места проживания более чем на 100 километров. В большинстве городов возобновлена работа ресторанов, баров и кафе. В Париже для подобных заведений есть ограничение — работать могут только те из них, у которых есть веранды. Зато по всей Франции снова можно гулять в парках и скверах.

В Италии в целях более эффективного отказа от ограничений запущено специальное мобильной приложение, которое позволяет анонимно отслеживать контакты установившего его человека с инфицированными. Используется технология Bluetooth. Установка и использование приложения Immuni — дело сугубо добровольное.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врачи в Италии считают, что коронавирус слабеет и резко теряет активность, хотя многие ученые призывают пока не делать поспешных выводов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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