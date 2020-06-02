Мир

Путин узаконил применение Россией ядерного оружия против тех, кто его не имеет

В России впервые открыто опубликовали свою доктрину по поводу ядерного оружия. Перечислены случаи, когда РФ будет считать себя вправе применить ядерное оружие. Попал в список и пункт, когда против России ведется агрессия обычным оружием, но РФ видит угрозу для своего существования.

Российская ядерная доктрина подробно изложена в указе, подписанном 2 июня Владимиром Путиным. Применять ядерное оружие Россия намерена в случае:

если противник применяет ядерное оружие или оружие массового поражения по территории России или ее союзников;

при атаке баллистическими ракетами территории РФ или союзников;

при ударе по критически важным государственными военным объектам.

Решение о применении ядерного оружия принимает исключительно российский президент. Подписанный 2 июня документ вступает в силу немедленно.

Напомним, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью «ФАКТАМ» рассказывал, что весной 2020 года Кремль поставил Совбезу РФ задачу: получить законодательное разрешение на превентивное использование тактического ядерного оружия.

Российский священник Димитрий Смирнов заявил, что ядерное оружие — замечательное изобретение, благодаря которому Россия до сих пор существует.

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